Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldía
instagramlinkedin

Cataluña

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos

Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona

Asesinada una mujer a manos de su pareja delante de sus dos hijos en Barcelona / Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Noticias relacionadas

Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  3. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
  4. Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
  5. Confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores: esta es la lista de 16 países a los que no deberías viajar este verano si no quieres arruinar tus vacaciones
  6. Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada
  7. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  8. El exjugador de la UD Las Palmas Joel Domínguez publica en redes mensajes privados de la víctima de sus dos condenas

Un hombre resulta herido por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Un hombre resulta herido por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

El tiempo en Santa MarÃ­a de GuÃ­a de Gran Canaria: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

El tiempo en Santa MarÃ­a de GuÃ­a de Gran Canaria: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de julio

British Airways conecta por primer vez Fuerteventura con el aeropuerto Londres Heathrow

British Airways conecta por primer vez Fuerteventura con el aeropuerto Londres Heathrow

Lorenza Machín dará su nombre a una calle de la capital majorera

Lorenza Machín dará su nombre a una calle de la capital majorera

El gasto en seguros privados se duplica en una década en Canarias: dos de cada cinco isleños está asegurado

El gasto en seguros privados se duplica en una década en Canarias: dos de cada cinco isleños está asegurado

Ni leyenda histórica ni conquista: este es el origen del nombre de la playa de Las Alcaravaneras

Ni leyenda histórica ni conquista: este es el origen del nombre de la playa de Las Alcaravaneras

Mapa de las gasolineras más baratas hoy miércoles en Las Palmas: encuentra la gasolina con el precio más bajo en tu municipio

Mapa de las gasolineras más baratas hoy miércoles en Las Palmas: encuentra la gasolina con el precio más bajo en tu municipio

Los apellidos que se fueron

Los apellidos que se fueron
Tracking Pixel Contents