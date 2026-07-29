Cataluña
Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos
Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca
Redacción
Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.
Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.
Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.
Fuente: El Periódico
- Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
- Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
- Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
- Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
- Confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores: esta es la lista de 16 países a los que no deberías viajar este verano si no quieres arruinar tus vacaciones
- Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
- El exjugador de la UD Las Palmas Joel Domínguez publica en redes mensajes privados de la víctima de sus dos condenas