Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacaciones de Pedro Sáchez en CanariasFuneral de Fabiola MbulitoAccidente mortal CanariasTiempo en CanariasRodaje Russell Crowe Gran CanariaUD Las PalmasPerra de Chenoa
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un hombre en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) tras recibir una herida por arma blanca

Los Mossos buscan a varios implicados en la pelea

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre por heridas de arma blanca en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs. La Guardia Urbana de Barcelona ha avisado a la policía catalana hacia las ocho y media de que había una persona gravemente herida en esta vía.

Varias patrullas se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que el hombre presentaba lesiones tras haber sufrido un ataque con arma blanca Agentes de la Guardia Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Una vez allí, los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han continuado con las tareas de reanimación, pero finalmente el hombre ha muerto en la calle a consecuencia de las heridas.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta.

Noticias relacionadas

Los agentes han establecido un dispostivo para encontrar a varias personas vinculadas a esta muerte. Según fuentes policiales se trataría de una pelea por un ajuste de cuentas, aunque se sigue investigando para conocer las circunstancias de este nuevo crimen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  2. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  3. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  4. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
  5. Aemet emite un aviso especial por ola de calor en Canarias: hasta cuándo durará
  6. Confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores: esta es la lista de 16 países a los que no deberías viajar este verano si no quieres arruinar tus vacaciones
  7. Susto de madrugada en Las Palmas de Gran Canaria: arde una zona ajardinada
  8. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas

Onalia Bueno sorprende al elogiar a Pedro Sánchez: "Aguantar lo que aguanta tiene mérito"

Onalia Bueno sorprende al elogiar a Pedro Sánchez: "Aguantar lo que aguanta tiene mérito"

El barrio de Zárate y la comunidad guineana arropan a la familia de Fabiola Mbulito en su funeral

El barrio de Zárate y la comunidad guineana arropan a la familia de Fabiola Mbulito en su funeral

Funeral de Fabiola Mbulito

El Barça echa el ojo a Valentín Pezzolesi para marcarse otro Pedri en la UD Las Palmas

El Barça echa el ojo a Valentín Pezzolesi para marcarse otro Pedri en la UD Las Palmas

El Cabildo de Fuerteventura detecta una treintena de obras que podrían ser viviendas

El Cabildo de Fuerteventura detecta una treintena de obras que podrían ser viviendas

La Aldea elimina trabas ambientales para construir más de 80 viviendas públicas

La Aldea elimina trabas ambientales para construir más de 80 viviendas públicas

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Las Folías seguirá abierta al menos durante el próximo curso

Las Folías seguirá abierta al menos durante el próximo curso
Tracking Pixel Contents