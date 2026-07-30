Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Caso Valka'Funeral de Fabiola MbulitoAccidente mortal CanariasTiempo en CanariasNueva licitación estadio de Gran CanariaUD Las Palmas20 años sin Sara MoralesTerraza de El Atlante en LPGCPerra de Chenoa
instagramlinkedin

Andalucía

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Archivo - Arxiu - Vehicle de la Guàrdia Civil

Archivo - Arxiu - Vehicle de la Guàrdia Civil / Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Málaga

Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga por agredir presuntamente a su pareja y posteriormente atrincherarse en la azotea durante cuatro horas para no ser arrestado por los agentes de la autoridad.

La víctima, de 44 años, alertó sobre las 20.30 horas de este miércoles de que había sido agredida por su pareja en una vivienda ubicada en la calle Séneca, por lo que inmediatamente la Policía se trasladó al lugar, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El agresor se subió a la terraza y amenazó con suicidarse, por lo que los agentes intentaron negociar con el mismo durante varias horas para que depusiera su actitud.

Sobre las 00.30 horas pudo ser arrestado y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga.

Noticias relacionadas

La Policía lo investiga por un presunto delito de violencia de género y atentado a la autoridad y en las próximas horas será conducido ante la autoridad judicial.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  2. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  3. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  4. Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
  5. Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
  6. Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
  7. La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
  8. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida

Multa de 200 euros por circular con la rueda de repuesto: la DGT vigila a los conductores caanrios durante los desplazamientos de este verano

Multa de 200 euros por circular con la rueda de repuesto: la DGT vigila a los conductores caanrios durante los desplazamientos de este verano

Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde

Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde

Rescatan a un padre y su hijo en la playa de Melenara, en Telde

Rescatan a un padre y su hijo en la playa de Melenara, en Telde

El Hospital Doctor Negrín incorpora un dispositivo pionero en España para los pacientes con patología venosa compleja

El Hospital Doctor Negrín incorpora un dispositivo pionero en España para los pacientes con patología venosa compleja

Canarias atiende a 1.659 personas en contextos de prostitución y explotación: el 91% son mujeres

Canarias atiende a 1.659 personas en contextos de prostitución y explotación: el 91% son mujeres

Así va la enfermería de la UD Las Palmas: Enzo Loiodice y Cedeño, un mes para estar OK

Así va la enfermería de la UD Las Palmas: Enzo Loiodice y Cedeño, un mes para estar OK

Da a luz a una niña en la ambulancia que la trasladaba desde Agaete a Las Palmas de Gran Canaria

Da a luz a una niña en la ambulancia que la trasladaba desde Agaete a Las Palmas de Gran Canaria

Expulsión del concesionario de El Atlante en Las Palmas de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents