Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atascos kilométricos por el cierre del GuiniguadaGrancanarios ante la ola de calorCanarias tardará casi una semana en refrescarseVíctor Manuel PastorConductora ebria provoca cuatro accidentesUD Las PalmasLoterías en Canarias
instagramlinkedin

En El Ejido

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes

Archivo - Guardia Civil

Archivo - Guardia Civil / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).

El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.

Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  2. Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
  3. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  4. Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
  5. Primer lunes de obras en la GC-3: largas colas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
  6. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  7. José Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo: 'Es injusta y traspasa de lo político a lo humano
  8. Quevedo, irreconocible durante sus vacaciones de verano: el nuevo look que sorprende a sus fans

Marlaska asegura que han vuelto 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

Así puedes recorrer desde casa la Cueva de Los Candiles: uno de los yacimientos más enigmáticos de Gran Canaria

Así puedes recorrer desde casa la Cueva de Los Candiles: uno de los yacimientos más enigmáticos de Gran Canaria

"La ciudad quedó completamente bloqueada": CC cuestiona el dispositivo de movilidad por el cierre del viaducto del Guiniguada

"La ciudad quedó completamente bloqueada": CC cuestiona el dispositivo de movilidad por el cierre del viaducto del Guiniguada

Canarias registra este año su séptimo julio más caluroso desde 1961 según la Aemet

Canarias registra este año su séptimo julio más caluroso desde 1961 según la Aemet

Así es el curso de verano que acerca la Vela Latina a los jóvenes en el Puerto de Las Palmas

Así es el curso de verano que acerca la Vela Latina a los jóvenes en el Puerto de Las Palmas

¿Caminar por la orilla? Genial, pero cuidado con las lesiones de rodilla provocadas por las olas

¿Caminar por la orilla? Genial, pero cuidado con las lesiones de rodilla provocadas por las olas

Veneguera prepara diez días de fiestas en honor a la Virgen de Fátima

Veneguera prepara diez días de fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Tracking Pixel Contents