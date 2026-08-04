En El Ejido
Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista
Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes
EFE
La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.
Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).
El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.
Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.
Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.
La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.
Fuente: El Periódico
- El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
- Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
- Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
- Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
- Primer lunes de obras en la GC-3: largas colas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
- El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
- José Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo: 'Es injusta y traspasa de lo político a lo humano
- Quevedo, irreconocible durante sus vacaciones de verano: el nuevo look que sorprende a sus fans