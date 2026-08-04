Detenido en Mogán por dos robos con estrangulamiento a las víctimas

La Guardia Civil de Mogán detuvo el 3 de junio a una persona como presunta autora de dos delitos de robo con violencia cometidos durante la madrugada del 23 de mayo en Mogán. Los dos asaltos siguieron un patrón similar y los agresores utilizaron la técnica del mataleón para inmovilizar a las víctimas.

La investigación comenzó tras la denuncia de una de las personas afectadas. La víctima declaró que caminaba por una zona de paso próxima a un área comercial cuando dos individuos la sorprendieron por la espalda.

Uno de ellos la sujetó mediante una maniobra de estrangulamiento, mientras el otro sustrajo varios efectos personales. Ambos huyeron después del lugar.

Las grabaciones que permitieron identificar a uno de los sospechosos

Los agentes centraron una parte de las pesquisas en los movimientos y el modo de actuación de los presuntos autores. La Guardia Civil obtuvo grabaciones y datos de distintos operadores y relacionó a uno de los sospechosos con el primer asalto mediante comparativas fotográficas y el análisis conjunto de las imágenes.

Durante esa fase, los investigadores recibieron una segunda denuncia por otro robo cometido en una calle de Mogán durante la misma madrugada.

La segunda víctima relató que dos personas también la abordaron por la espalda y utilizaron la misma técnica de estrangulamiento para sustraerle el teléfono móvil. La coincidencia en la fecha, el lugar y el procedimiento reforzó la conexión entre ambos casos.

Una víctima perdió la consciencia tras el estrangulamiento

Las grabaciones de un establecimiento próximo confirmaron que los mismos agresores participaron en los dos robos. Las imágenes también mostraron que una de las víctimas perdió la consciencia tras el estrangulamiento y permaneció tendida en el suelo. Cuando recuperó el conocimiento, presentó signos de desorientación, mientras los atacantes abandonaron la zona sin prestarle ayuda.

La investigación también determinó un reparto definido de funciones. Uno de los implicados inmovilizaba a las víctimas mediante la maniobra de estrangulamiento y el otro registraba sus pertenencias para apoderarse de los objetos de valor.

Los agresores seleccionaban zonas con escasa presencia de personas y abordaban a quienes caminaban solos.

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil remitió las diligencias y al detenido a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, que asumió las actuaciones judiciales. Los agentes mantienen abierta la investigación para identificar al segundo implicado en los robos.

Según la información policial, la técnica del mataleón puede interrumpir el flujo sanguíneo y reducir el aporte de oxígeno al cerebro en pocos segundos.

Esta maniobra puede causar pérdida de consciencia, convulsiones, lesiones neurológicas permanentes e incluso la muerte, por lo que su empleo aumenta el riesgo físico para las víctimas.