Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en CanariasExplosión nave industrial de TeldeMuerte bebé FuerteventuraUD Las PalmasTúnel Julio LuengoEclipse solar en CanariasFiestas de Agaete
instagramlinkedin

Peligroso

Una agente muerta y al menos un herido por un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Asturias

Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo.

Agentes de la Policía Local, en el perímetro del cuartel de Llanes tras el tiroteo. / R. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. T. / R. D.

Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo. / R. D.

Según ha podido saber este diario, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de una pareja de agentes de la Guardia Civil, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes.

Noticias relacionadas

Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
  2. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  3. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  4. Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
  5. Un niño de dos años, víctima de un presunto maltrato en un restaurante de Canarias
  6. Un juez cambia las normas de la Ley de Propiedad Horizontal: permitida la instalación de los aparatos del aire acondicionado en la fachada del edificio en estos casos
  7. La jueza abre diligencias por homicidio imprudente tras la muerte del bebé que sufrió un golpe de calor en Fuerteventura
  8. La Policía busca a un delincuente reclamado por la justicia que se dio a la fuga en Las Terrazas

Canarias acelera la tramitación de la discapacidad y alcanza su mayor ritmo de resoluciones en 2026

Canarias acelera la tramitación de la discapacidad y alcanza su mayor ritmo de resoluciones en 2026

Makro supera los 42 millones en compras a proveedores canarios

Makro supera los 42 millones en compras a proveedores canarios

Una guagua queda atravesada entre Ojos de Garza y El Goro tras un grave accidente

Una guagua queda atravesada entre Ojos de Garza y El Goro tras un grave accidente

El Grupo Social ONCE alcanza los 4.470 trabajadores en Canarias y ya es el tercer mayor empleador de España

El Grupo Social ONCE alcanza los 4.470 trabajadores en Canarias y ya es el tercer mayor empleador de España

La criminalidad en Arrecife desciende un 1,4% mientras se afianza la seguridad ciudadana

La criminalidad en Arrecife desciende un 1,4% mientras se afianza la seguridad ciudadana

Obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada en la GC-3

Obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada en la GC-3

Las obras en el viaducto del Guiniguada avanzan a buen ritmo pese a la ola de calor

Las obras en el viaducto del Guiniguada avanzan a buen ritmo pese a la ola de calor

La fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves

La fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves
Tracking Pixel Contents