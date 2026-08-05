Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en CanariasCierre del viaducto del GuiniguadaMuerte bebé FuerteventuraDesaparecidos en CanariasUD Las PalmasTúnel Julio LuengoEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Criminales

Desmantelada una banda que asaltó bancos y salones de juego en nueve provincias

La organización, asentada en Murcia, está acusada de cometer 52 robos en bancos, salones de juego y concesionarios

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

La comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha detenido a cinco personas, de entre 39 y 52 años, de nacionalidades serbia y española, acusados de pertenecer a una banda sospechosa de haber cometido robos en sucursales bancarias y salas de juego en nueve provincias, y todos ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Según ha informado el instituto armado este miércoles en un comunicado, con estas detenciones se han esclarecido 52 delitos cometidos en las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia.

Las investigaciones comenzaron en marzo de 2026, tras un robo cometido en una sucursal bancaria de la localidad albacetense de Ontur donde arrancaron la caja fuerte y la introdujeron en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas, con lo que lograron apoderarse de más de 66.000 euros.

Las primeras pesquisas permitieron centrar la investigación en un grupo criminal asentado en la región de Murcia, cuyos integrantes presentaban gran movilidad geográfica y especialización en este tipo de delitos.

Su actividad delictiva se centraba principalmente en el robo de cajas fuertes de entidades bancarias y de máquinas de cambio de salones de juego.

Encapuchados

Actuaban completamente encapuchados, con guantes para evitar dejar vestigios y prendas oscuras y, además, empleaban vehículos de alta gama robados, a los que colocaban placas de matrícula falsificadas o sustraídas.

Durante los seis registros, la Guardia Civil ha logrado recuperar más de 34.000 euros, dos vehículos de alta gama, herramientas y ropa para la comisión de los delitos.

A la organización desarticulada se le atribuyen once robos con fuerza en sucursales bancarias, quince robos con fuerza en salones de juego, dos robos con fuerza en concesionarios de vehículos, dos delitos de sustracciones de vehículo a motor, seis hurtos de placas de matrícula, quince delitos de falsificación de documentos y otro de pertenencia a organización criminal en Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia.

Noticias relacionadas

Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, que ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos de la organización desmantelada.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
  2. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  3. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  4. Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
  5. Un niño de dos años, víctima de un presunto maltrato en un restaurante de Canarias
  6. Un juez cambia las normas de la Ley de Propiedad Horizontal: permitida la instalación de los aparatos del aire acondicionado en la fachada del edificio en estos casos
  7. La jueza abre diligencias por homicidio imprudente tras la muerte del bebé que sufrió un golpe de calor en Fuerteventura
  8. Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas

El personal de SPAR Gran Canaria comparte las claves para acertar con la fruta de temporada

El personal de SPAR Gran Canaria comparte las claves para acertar con la fruta de temporada

Rescatan de madrugada a un hombre tras caer desde el paseo marítimo a las rocas en el sur de Lanzarote

Rescatan de madrugada a un hombre tras caer desde el paseo marítimo a las rocas en el sur de Lanzarote

Así avanzan las obras del viaducto del Guiniguada de la GC-3

Incendio en un edificio de cinco plantas en Arrecife tras originarse el fuego en la cocina de una vivienda

Incendio en un edificio de cinco plantas en Arrecife tras originarse el fuego en la cocina de una vivienda

Las claves del 'culebrón Arana': dos millones, la frase de Jefté y el gol más canario del siglo en la UD Las Palmas

Las claves del 'culebrón Arana': dos millones, la frase de Jefté y el gol más canario del siglo en la UD Las Palmas

Rescatan a 26 migrantes en una patera al sureste de Mallorca

Rescatan a 26 migrantes en una patera al sureste de Mallorca

El restaurante de Gran Canaria donde comer arroz frente al mar: pescado fresco y vistas espectaculares

El restaurante de Gran Canaria donde comer arroz frente al mar: pescado fresco y vistas espectaculares

La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas: un solo propietario puede pedir modificaciones en los elementos comunes del edificio si cumple estos requisitos

La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas: un solo propietario puede pedir modificaciones en los elementos comunes del edificio si cumple estos requisitos
Tracking Pixel Contents