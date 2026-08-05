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La Policía Local de Sevilla detiene a un hombre con un hacha que iba a matar a su pareja

El detenido, con un amplio historial delictivo, portaba dos cuchillos, un hacha y un pico escondidos en su motocicleta blanca

El GAR y el Grupo Diana detienen en Sevilla a un hombre armado acusado de amenazas graves y de quebrantar una orden de alejamiento.

El GAR y el Grupo Diana detienen en Sevilla a un hombre armado acusado de amenazas graves y de quebrantar una orden de alejamiento. / El Correo

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El Correo

Sevilla

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) y el Grupo Diana de la Policía Local de Sevilla han detenido a un hombre armado y han evitado una posible agresión contra una víctima de violencia de género. El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo, está acusado de amenazas graves y de quebrantar una orden de alejamiento. La intervención tuvo lugar el pasado lunes 3 de agosto durante un despliegue preventivo del GAR en la zona Este, después de que la unidad acudiera como refuerzo urgente ante una alerta del Grupo Diana, especializado en violencia machista.

Detenido cuando se dirigía al domicilio de la víctima

Ambos grupos se organizan, los agentes de Diana atienden a la víctima que detalla la indumentaria y las presuntas amenazas de muerte que ha recibido por parte del presunto agresor que circula en una motocicleta blanca. El GAR despliega a sus agentes en la zona y observa a un varón que coincide con las características y el vehículo en dirección al domicilio de la víctima, los agente comprueban que su intención es acceder al domicilio por lo que se procede a la detención una vez identificado. En el registro de le incauta 2 cuchillos, 1 hacha y un pico escondidos en el interior de la moto.

El operativo policial del GAR se extendió durante la jornada en la zona Este-Alcosa-Torreblanca y El Cerro-Amate también se saldó con 3 detenciones, el presunto agresor machista y otras 2 personas con reclamaciones judiciales pendientes, 65 personas identificadas y 15 vehículos inspeccionados además de 5 actas levantadas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

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Desde el pasado mes de marzo el GAR opera como una unidad táctica de apoyo especializado para el resto de la plantilla del cuerpo de la Policía Local de Sevilla. El grupo está compuesto por 35 agentes seleccionados mediante un proceso riguroso y sometido a formación continua. Todo ello, sumado a la dotación de uniformes, vehículos y sede específica en la calle Calatrava, supone una mejora notable en el servicio ciudadano y la consecución de una petición histórica del cuerpo policial.

Fuente: El Correo de Andalucía

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