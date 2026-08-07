El asesino machista de Murcia degolló a su expareja con un cúter de zapatero

Juan Bautista G. C., el hombre detenido por asesinar a su expareja en un centro comercial de Murcia, habría empleado un cúter de zapatero para degollar a la mujer, Gloria, de 44 años de edad, informan fuentes cercanas al caso.

El arma blanca, que ya obra en poder de los investigadores de la Policía Nacional, sería una de las herramientas habituales del taller de zapatería y copia de llaves, emplazado en la galería del Carrefour, en el que el sospechoso habría cometido el crimen machista.

"Un arma de oportunidad"

El individuo, español de 38 años, usó, según sospechan los investigadores, un arma de oportunidad, dado que el utensilio en cuestión estaba en el comercio.

Investigadores, en el Carrefour Infante, horas después del hallazgo del cuerpo de Gloria. / Israel Sánchez

El apero fue encontrado en el mismo centro comercial, aunque fuera de la tienda: los investigadores sospechan que el presunto asesino se deshizo de él en su huida. Los policías lo recogieron como una de las pruebas principales. Ahora será analizado en laboratorio por los profesionales de la Brigada de Policía Científica de la Región, a fin de corroborar que tiene tanto las huellas del sospechoso como la sangre de la víctima.

Tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de la mujer, especialistas del Grupo de Homicidios y de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hicieron cargo de un caso tras el cual había un sospechoso claro: Juan Bautista. Y es que el sujeto era un maltratador condenado. De hecho, en abril reconoció ante la Policía y ante la autoridad judicial que había agredido a Gloria, que la tiró al suelo de un empujón y que le gritó que no estaba atendiendo a la hija que tenía en común. "Voy a hacer todo lo posible por quitártela", le espetó, según su propia declaración.

Le pegó y le quitó el móvil

Tras ese episodio, acontecido en primavera, el sujeto, informaron fuentes cercanas a la investigación, se entregó en dependencias policiales momentos después de que Gloria llamase a la Policía, minutos antes de las nueve y media de la mañana, para pedir ayuda, porque, aseguró, acababa de sufrir una agresión por parte de su ex, el cual se había presentado en su domicilio y, tras golpearla, le había arrebatado el teléfono móvil.

En el piso se personaron entonces agentes de la Policía Local de Murcia, que encontraron en la vivienda a la víctima, la cual refirió que Juan Bautista se había presentado en su casa y llamado con insistencia al timbre. Cuando ella abrió, continuó la afectada, él empezó a gritarle improperios. La llamó "puta" y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que tenían en común. Acto seguido, explicó la mujer, el individuo la empujó y la tiró al suelo. Entonces le quitó el móvil y se marchó.

La víctima, que habría cumplido 45 años en diciembre, dijo entonces a los agentes que no era la primera vez que su ex, con el que mantuvo una relación de varios años que ya se había terminado, la amenazaba y agredía. Sin ir más lejos, una semana antes de ese episodio, aseguró la afectada, él la había agarrado del cuello. Afirmó entonces la mujer que tenía miedo de que el hombre pudiese llegar a hacerle algo más grave.

Dos trabajadores trasladan los restos mortales de la mujer, Gloria, al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicará la autopsia. / ISRAEL SANCHEZ

Al piso de Gloria también se desplazó entonces una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuyos sanitarios atendieron in situ a la víctima y la trasladaron al Reina Sofía de Murcia, el hospital más cercano a su casa, para ser sometida a una exploración médica más a fondo, tras detectar los facultativos que podría sufrir una fisura en la cadera debido a la caída.

La Policía inició entonces las gestiones para localizar al varón, el cual se personó en instalaciones de la Policía Local, donde subrayó ante los agentes que su intención era "solucionar el problema" y alejarse de su ex. Reconoció entonces el forcejeo, reconoció también haber llamado "puta" a Gloria y reconoció que la amenazó con quitarle a la pequeña, una niña cuya tutela asumía de forma provisional la Comunidad Autónoma, tras el crimen machista.

Una indemnización de 310 euros

Este episodio de la agresión por el móvil pasó el 14 de abril. Juan Bautista G. C. fue condenado en firme al día siguiente por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre Gloria, confirmaron fuentes judiciales. Se trató de una sentencia por conformidad en virtud de la cual el hombre admitió ante la autoridad judicial el delito cometido.

En concreto, la pena incluía la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses. Además, el hombre fue condenado a realizar 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. A la víctima tendría que darle una indemnización de 310 euros.

Este miércoles por la tarde, tras la muerte de Gloria, el sospechoso se subió a un autobús con destino a Andalucía: en concreto, el vehículo tenía previsto llegar hasta Granada. Los especialistas de la Policía Nacional ya seguían los pasos del individuo, hasta el punto que, por diferentes pesquisas, se averiguó su localización.

Se pidió colaboración a la Guardia Civil (al detectar que el presunto asesino se hallaba en un municipio que es demarcación de este Cuerpo) y fueron agentes de la Benemérita los que, a la altura de Puerto Lumbreras, pueblo que linda ya con Almería, procedieron a su arresto.

Pide ayuda El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010. Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

Fuente: La Opinión de Murcia