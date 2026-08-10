La Policía Nacional detiene en Maspalomas a un británico por ocho presuntos delitos sexuales contra menores

La Policía Nacional detuvo en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, a un ciudadano británico sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) emitida por las autoridades judiciales del Reino Unido.

La reclamación guarda relación con su presunta implicación en ocho delitos de índole sexual contra menores cometidos en territorio británico. La investigación señala que las autoridades británicas arrestaron al hombre con anterioridad por estos hechos y después acordaron su libertad bajo fianza.

El investigado abandonó el país e incumplió la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando recibió el requerimiento. Ante el desconocimiento de su paradero, la Justicia británica dictó la orden internacional de detención.

La investigación lo situó en San Bartolomé de Tirajana

Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores recibieron información que situaba al reclamado en San Bartolomé de Tirajana. Los agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), perteneciente a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, asumieron las actuaciones para comprobar su localización.

Los policías verificaron la vigencia de la requisitoria internacional a través de los servicios centrales de la Dirección General de la Policía. A partir de esa comprobación, desplegaron un dispositivo discreto destinado a localizar al ciudadano británico y ejecutar la orden que reclamaban las autoridades judiciales de su país.

Prisión provisional hasta que se tramite el procedimiento de extradición de Reino Unido

Los agentes localizaron al reclamado en las inmediaciones de una vivienda de alquiler vacacional del municipio y procedieron a su detención sin incidentes. Después lo trasladaron a las dependencias de la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas, donde tramitaron las diligencias correspondientes.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento de extradición solicitado por el Reino Unido.

La actuación se enmarca en los mecanismos de cooperación policial y judicial internacional destinados a localizar y detener en España a personas reclamadas por las autoridades de otros países.