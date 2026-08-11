Violencia de género
Detienen a un hombre por presuntamente matar a su mujer en Marbella
La Policía Nacional ha arrestado al varón de 59 años tras el crimen machista en la localidad malagueña
EFE
Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras un supuesto episodio de violencia de género en el que la mujer ha fallecido, según han informado a EFE fuentes policiales.
El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas.
Las fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor y han precisado que aunque la investigación continúa abierta la mujer ha fallecido en un presunto "episodio de violencia de género".
El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.
Según la estadística del Ministerio de Igualdad, Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos de naturaleza machista en 2026.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
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