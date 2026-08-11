Detienen a un hombre por presuntamente matar a su mujer en Marbella

Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras un supuesto episodio de violencia de género en el que la mujer ha fallecido, según han informado a EFE fuentes policiales.

El crimen se ha producido este lunes en la calle Castilla, en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y el aviso ha sido recibido a las 16.15 horas.

Las fuentes policiales han confirmado la detención del presunto autor y han precisado que aunque la investigación continúa abierta la mujer ha fallecido en un presunto "episodio de violencia de género".

El asesinato de esta mujer se ha producido unos días después de que se haya confirmado el crimen machista de otra mujer en Benahavís (Málaga) el 21 de julio, lo que elevaba a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en lo que va de año, la peor cifra desde 2019.

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