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En Orihuela

Muere un bebé de 19 meses al ahogarse en una piscina privada en Alicante

El menor fue encontrado en el agua por su madre en una vivienda de la urbanización Entrenaranjos y trasladado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció este jueves

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis / INFORMACIÓN

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P. Cerrada

Orihuela

Un bebé de 19 meses falleció este jueves en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante a causa de un ahogamiento sufrido el miércoles en una piscina de la pedanía de Torremendo en Orihuela.

El trágico accidente ocurrió sobre las once de la mañana en una piscina privada de la urbanización Entrenaranjos, situada entre Torremendo y Los Montesinos.

Por causas que no han trascendido, el pequeño fue encontrado por su madre en la piscina y de inmediato se dio la voz de la alarma para que acudieran servicios sanitarios.

No obstante, los servicios sanitarios desplazados a la urbanización le prestaron la primera asistencia y procedieron a su traslado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

La Guardia Civil envió al lugar a una patrulla de San Miguel de Salinas, pero no llegó a intervenir y el bebé ya había sido evacuado por los servicios sanitarios.

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Trescientas muertes este año

Un total de 91 personas fallecieron en los espacios acuáticos españoles solo durante el pasado mes de julio, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Con estos registros, el balance acumulado entre el 1 de enero y el 31 de julio asciende a 308 muertes. Julio se convierte en el segundo mes con mayor número de fallecimientos de 2026, únicamente por detrás de junio, cuando se contabilizaron 92 casos.

Noticias relacionadas

Desde el comienzo de la temporada de baño, el pasado 15 de junio, España atraviesa uno de los periodos de mayor incidencia en espacios acuáticos del año. Los datos de junio y julio reflejan dos meses consecutivos por encima de las noventa víctimas, coincidiendo con el aumento de la actividad en playas, piscinas, ríos y otros espacios acuáticos

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Fuente: Información

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