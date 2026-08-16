En Isla Cristina
Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Huelva
Dos individuos en motocicleta abrieron fuego en la barriada, cobrándose la vida de un joven de 16 años y dos adultos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Claudio Guarino
Sevilla
Un tiroteo registrado en la noche de este domingo en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva) se ha saldado con tres muertos, entre ellos un menor de 16 años, y dos heridos. Dos encapuchados en una motocicleta abrieron fuego y posteriormente se dieron a la fuga. Según el testimonio de los vecinos, un motorista pasó y abrió una ráfaga de disparos, dejando los tres cuerpos en el suelo alcanzados por los tiros.
El incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha provocado alarma y consternación en el municipio isleño.
- La Lotería Nacional de este sábado 15 de agosto cae en Las Palmas de Gran Canaria y reparte suerte también en Tenerife
- Horkas ya es historia en la UD Las Palmas: traspaso a los Emiratos y fin del culebrón
- Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: 'Lo de este pibe es de locos
- Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores
- Multan a un policía por no impedir un consumo de cocaína en Gran Canaria: prestó su carnet profesional para preparar la droga
- Tiempo de la Aemet para el domingo en Canarias: regresan las lluvias y el calor persiste en el sur
- Canarias, entre las pocas regiones con residencia oficial para el presidente
- Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: 'Para mí es capitán