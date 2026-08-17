Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en FagajestoViaducto del GuiniguadaSandro es el héroe de la UD Las PalmasCadáver en la cueva de MogánTiempo en CanariasVinculación de Tenoya a la agriculturaNuevo centro comercial Playa del Inglés
instagramlinkedin

En las Islas Baleares

Dos niños, en estado grave tras ahogarse en piscinas de Mallorca e Ibiza

Se trata de un niño británico de cuatro años y una niña francesa de dos, que han sido ingresados en hospitales

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma.

Una ambulancia, en el hospital de Son Espases, en Palma. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Dos niños pequeños, de cuatro y dos años, han sido ingresados en estado grave en distintos hospitales tras ahogarse en dos piscinas de Pollença e Ibiza esta mañana.

El primer incidente ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana, en el Club Náutico del Port de Pollença (Mallorca). Un niño británico de cuatro años ha sido rescatado de la piscina por el socorrista. El pequeño estaba en mal estado y le han practicado las maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Una vez estabilizado por el equipo médico, motoristas de la Guardia Civil han puesto en marcha una alerta verde y han abierto paso al vehículo sanitario hasta el hospital de Son Espases.

El pequeño ha quedado ingresado en estado grave.

Noticias relacionadas

Poco después, sobre las once de la mañana, una niña francesa de dos años ha sido también rescatada en mal estado de una piscina de un hotel en Cala Tarida, en Ibiza. De nuevo la pequeña ha sido asistida por los socorristas hasta la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil ha activado otra alerta verde para agilizar el traslado al hospital de Can Misses, donde ha ingresado también en estado grave.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  2. Fallece un conductor de 81 años tras caer su vehículo por un barranco en Fagajesto y causar un conato de incendio
  3. El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
  4. El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que honra la flora autóctona e inspira miles de poemas
  5. Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
  6. El viaducto del Guiniguada abre este lunes por la tarde en ambos sentidos
  7. Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores
  8. Un conductor ebrio destroza un panel publicitario y arranca un árbol en Las Palmas de Gran Canaria: 'Podría haber sido una tragedia

Canarias destina 260.000 euros a programas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad

Canarias destina 260.000 euros a programas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Bélgica lucha para apagar uno de los incendios más graves de su historia en una reserva natural

Bélgica lucha para apagar uno de los incendios más graves de su historia en una reserva natural

Carlos Santos volverá a diseñar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2027

Carlos Santos volverá a diseñar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2027

El Gobierno de Canarias estudia implantar carriles para guaguas inteligentes en la GC-1 y la GC-3

El Gobierno de Canarias estudia implantar carriles para guaguas inteligentes en la GC-1 y la GC-3

Multa de 80 euros para los peatones por cruzar por el paso habilitado pero hacerlo distraídos: la DGT extrema la vigilancia de los usuarios canarios

Multa de 80 euros para los peatones por cruzar por el paso habilitado pero hacerlo distraídos: la DGT extrema la vigilancia de los usuarios canarios

Cerca de 200 jóvenes participan en la Semana de la Juventud con actividades de deporte, ocio y naturaleza

Cerca de 200 jóvenes participan en la Semana de la Juventud con actividades de deporte, ocio y naturaleza

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía
Tracking Pixel Contents