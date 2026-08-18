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Abandono de menores

La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado

Ambos progenitores fueron detenidos al manifestarle a los agentes que habían ido a hacer la compra a un supermercado cercano

Imagen de archivo de un policía nacional.

Imagen de archivo de un policía nacional. / Levante-EMV

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Claudio Guarino

Sevilla

La Policía Nacional ha rescatado en Sevilla a un bebé que permanecía encerrado en el interior de un vehículo estacionado a pleno sol, completamente cerrado y con los seguros de las puertas activados, procediendo posteriormente a la detención de sus progenitores por su presunta implicación en un delito de abandono de menor.

El menor fue trasladado en ambulancia al hospital

El turismo se encontraba ubicado bajo la exposición directa del sol, registrándose una temperatura ambiental exterior aproximada de 40 grados, cuando un ciudadano escuchó llorar al bebé en el interior y no dudó en ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional, personándose en el lugar un indicativo para comprobar los hechos.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron al bebe con el rostro enrojecido, prendas de vestir mojadas y congestión térmica, por lo que no dudaron en forzar el vehículo para proceder al rescate del menor, quien fue trasladado al centro de salud en ambulancia con el fin de comprobar su estado de salud.

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Detenidos los progenitores por abandono de menores

Cuando llegaron los progenitores de la víctima, afirmaron a los policías actuantes que habían ido a comprar a un supermercado cercano, motivo por el que se procedió a su detención, por su implicación en un delito de abandono de menores.

Fuente: El Correo de Andalucía

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