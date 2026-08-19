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Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración

Los agentes detectaron 91 paquetes de sushi sin un sistema de refrigeración habilitado para el transporte de alimentos

Sushi intervenido en la Feria de Málaga.

Sushi intervenido en la Feria de Málaga. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

En el baúl de una moto y sin más refrigeración que unas placas de hielo de uso doméstico. Así transportaban 27 kilos de sushi que pretendía ser distribuido en la Feria de Málaga para su consumo, con unas temperaturas que por encima de los 30 grados y una humedad sofocante.

La Policía Local de Málaga, en colaboración con la Inspección del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Málaga, decomisó y destruyó a principios de semana 91 tubos de sushi que un repartidor trataba de introducir en el Cortijo de Torres sin las condiciones higiénico-sanitarias de redrigeración adecuadas.

Según ha explicado el cuerpo, sobre las 17:15 horas del lunes 17 de agosto, una patrulla de agentes de la Policía Local de Málaga que prestaba servicio de paisano en el Real de Recinto Ferial Cortijo de Torres dio el alto policial al conductor de una motocicleta que circulaba por calle José Blázquez El Maño. Tras identificarlo, comprobaron que transportaba en el maletero un total de 91 paquetes de sushi, cuyo destino era un stand ubicado en una caseta. El motorista se identificó como propietario de un establecimiento de restauración, donde elabora los productos para luego transportarlos en el cofre de la moto.

Sushi intervenido en la Feria de Málaga.

Sushi intervenido en la Feria de Málaga. / L.O

Sin sistema de refrigeración

Los policías locales comprobaron que el baúl no disponía de un sistema de refrigeración adecuado para el transporte de productos alimenticios ni estaba habilitado para tal finalidad. Únicamente contaba con varias placas de hielo de las que se suelen utilizar para una nevera portátil, por lo que procedieron a levantar acta de denuncia al respecto.

Además, ante tales circunstancias, una vez que el sushi fue introducido en la cámara frigorífica que se encontraba en la caseta de destino, los agentes procedieron al precinto de la misma, quedando la mercancía inmovilizada para evitar su consumo.

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Finalmente, agentes de una dotación del Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local de Málaga, junto a una inspectora del Servicio de Sanidad y Consumo municipal, procedieron al desprecintado de los alimentos, tras lo que se llevó a cabo la eliminación voluntaria de los mismos, unos 27 kilogramos de sushi. Asimismo, se informó al responsable de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente con respecto al transporte y a la cadena de frío de los alimentos.

Fuente: La Opinión de Málaga

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