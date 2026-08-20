La Policía Canaria detiene en Schamann a un reclamado con antecedentes por violencia y robo

Agentes de la Policía Autonómica–Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) detuvieron en Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor. La actuación permitió cumplir el mandamiento que dictó la autoridad judicial.

La localización del reclamado partió del trabajo del Grupo de Denuncias e Investigación (GDI). Los agentes recibieron información sobre su posible presencia en la zona e iniciaron distintas pesquisas y comprobaciones para concretar sus movimientos y determinar su paradero.

Pesquisas para localizar al reclamado

Las gestiones policiales permitieron situar al hombre en la vía pública del barrio de Schamann. Los agentes procedieron entonces a su detención y dieron cumplimiento a la orden judicial que pesaba sobre él.

Según la información policial, el arrestado cuenta con un “amplio historial de antecedentes policiales y judiciales”. Entre ellos figuran delitos de lesiones, violencia doméstica y de género, hurto, amenazas, falsificación de documento público y robo con fuerza.

Historial delictivo que incluía violencia doméstica, hurto y atentado a la autoridad

La relación de antecedentes también incluye escarnio de creencias religiosas, usurpación de estado civil, estafa y atentado contra agentes de la autoridad. La nota no atribuye declaraciones textuales a responsables policiales ni al detenido, por lo que no constan testimonios directos sobre la actuación.

Tras la detención, los agentes practicaron las diligencias correspondientes. El hombre quedó después a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará el procedimiento establecido.