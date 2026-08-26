Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que ha fallecido un matrimonio irlandés, de 50 y 45 años, cuyos cadáveres fueron hallados este martes por la tarde en el interior de un chalé de la urbanización Cap Blanc, en Cullera (Valencia).

Fueron sus dos hijos menores de edad, de 14 y 16 años, quienes encontraron sin vida a sus padres y avisaron al propietario de un chalet de la promoción 'Colina del Sol' que la familia tenía alquilada en la localidad de la Ribera, según han informado fuentes del Instituto Armado.

Tras el macabro suceso, una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera se hicieron cargo de los menores, que no hablan español y tienen necesidades especiales, a la espera de la llegada de un familiar, que llegará en las próximas horas a Valencia para hacerse cargo de ellos.

El caso ha sido asumido por el equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil, que trata de esclarecer qué ocurrió. Aunque por el momento no existe una causa de la muerte confirmada, los investigadores reconocen que han detectado "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", por lo que se ha activado el protocolo previsto para muertes violentas.

Encontrados en el jacuzzi

Los cuerpos fueron localizados en el jacuzzi de la vivienda. A la llegada de los primeros agentes, ambos se encontraban desnudos en la bañera de hidromasaje y presentaban lesiones punzantes que, en una primera valoración, apuntaban a que pudiera tratarse de una muerte "no natural". Ante estos indicios, la Guardia Civil dio aviso al Grupo de Homicidios para que asumiera la investigación y realizara la inspección técnico-ocular del escenario.

Pese a ello, las fuentes consultadas insisten en que, por el momento, no puede confirmarse que se trate de una muerte violenta. La investigación mantiene abiertas todas las líneas de trabajo y no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de una muerte accidental. Tampoco descartan que las lesiones estén relacionadas con el consumo de drogas y sean la causa de la muerte.

Investigación abierta

Durante las primeras horas de la investigación, los especialistas de Homicidios también se entrevistaron con vecinos de la urbanización en busca de información que pueda ayudar a reconstruir las últimas horas del matrimonio y arrojar luz sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

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Los cuerpos fueron trasladados a última hora de este martes al Instituto de Medicina Legal de València, donde este miércoles está previsto que se les practique la autopsia. El resultado de los exámenes forenses será determinante para establecer la causa de la muerte y orientar una investigación que continúa abierta.