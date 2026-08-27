La investigación de la muerte del matrimonio en Cullera apunta a un accidente

De momento no hay pruebas sobre terceras personas ni móvil de por medio. La noticia que sobresaltaba a los vecinos de la urbanización Cap Blanc de Cullera tras aparecer un matrimonio muerto en una vivienda podría deberse a un fatal accidente.

Fueron los hijos de la pareja, de 14 y 16 años de edad, los que alertaron del hallazgo de los cadáveres de sus padres junto al jacuzzi. Lo hicieron a través del propietario que les alquiló la vivienda, diciéndole que a sus padres les había pasado algo, y daba aviso al 112 y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) alertó a la Policía Local y Guardia Civil, mandando una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

A la llegada de los efectivos policiales y sanitarios, nada se pudo hacer por salvar la vida de esta pareja de 50 y 45 años de edad que yacía junto al jacuzzi. Se trata de un matrimonio, de altísimo poder adquisitivo, que alquiló una de las lujosas villas de la urbanización Cap Blanc, concretamente Villa Luna en la Colina del Sol, el punto más alto de la zona montañosa y donde la calle no tiene salida al estar las villas en la cumbre.

Atención psicológica a los hijos

Sus dos hijos, que se encontraban en ese momento en la vivienda y descubrieron los cadáveres de sus padres, fueron atendidos por una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera. También el CICU activó a dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Todas las profesionales estuvieron acompañando a los menores en el duro trance que acababan de pasar y prestándoles las primeras atenciones.

Localizar a familiares en Irlanda

La noche de los hechos, tras asimilar poco a poco lo ocurrido, los dos menores tenían que pasar a ser tutelados por la Generalitat Valenciana hasta que se gestionara la localización de algún familiar.

Como una de las profesionales que actuó atendiendo a los hijos del matrimonio fallecido hablaba inglés, pudieron saber que a través del teléfono de uno de los niños podían localizar a familiares en Irlanda.

Y así lo hicieron, según fuentes municipales consultadas por este periódico, localizando a tres familiares quienes tomaron un vuelo desde Irlanda hasta El Altet, en Alicante, para después desplazarse hasta Cullera, donde llegaron sobre las tres de la madrugada de este miércoles.

Al quedar los hijos del matrimonio bajo la custodia de los familiares, desde el Ayuntamiento de Cullera se les facilitó una estancia en un hotel para que pudieran descansar y continuar siendo atendidos por las profesionales que el departamento de Servicios Sociales y Cruz Roja había puesto a disposición de los menores.

La escena de los hechos

Las extrañas circunstancias que rodeaban el caso motivaron que los investigadores de la Guardia Civil tuvieran abiertas a esa hora de la noche del martes diversas hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido en el interior de la villa de Cullera.

El hecho de la posición de los cadáveres indicaba en una primera inspección ocular “algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro” por lo que los agentes del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil adscritos a la Comandancia de València peinaron todas las plantas de la vivienda donde fueron encontrados los cadáveres.

No hallaron el más mínimo detalle de que hubiese irrumpido una tercera persona en la vivienda y así lo corroboraban las imágenes de videovigilancia del principal acceso a las tres villas de lujo de la Colina del Sol.

Múltiples hipótesis

No obstante, se barajaban otras hipótesis a lo largo de este miércoles, pero a medida que transcurrían las investigaciones, se iban desechando: desde la muerte “no natural” hasta la muerte violenta, pero sin olvidar la posibilidad de una muerte accidental. También la relación que pudiera tener la aparición de pequeñas marcas de pinchazos.

A pesar de todo lo barajado, los vestigios que recogieron en la inspección técnico-ocular del jacuzzi, así como de los alrededores, apuntaban, en principio, a la posibilidad de una muerte accidental.

Los cuerpos sin vida del hombre y la mujer fueron trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde este miércoles estaba previsto que se les practicara la autopsia que pueda aportar algo de luz a este extraño caso que, desde el martes por la noche, ha mantenido en vilo a una buena parte de esta urbanización de Cullera.

En ella se podrá datar la hora aproximada del fallecimiento del matrimonio, así como las causas que provocaron la muerte tanto de ella como de él y quién de los dos pudo morir primero.

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El resultado de los exámenes forenses será determinante para establecer la causa de los decesos y orientar una investigación que continúa abierta por parte de la Guardia Civil.

Fuente: Levante - EMV