Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza

Un hombre ha fallecido tras prenderse fuego este sábado frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza al edificio. El varón ha sido trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, donde finalmente ha perdido la vida a consecuencia de las heridas y quemaduras sufridas.

Según han informado fuentes municipales y de los bomberos de Córdoba, los hechos han ocurrido en torno a las 14.00 horas en la sede judicial situada en la zona de Arroyo del Moro. Tras recibir el aviso, hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y Nacional y efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Intentó acceder al vestíbulo

Según ha explicado a este periódico uno de los agentes de seguridad presentes en la Ciudad de la Justicia tras el suceso, minutos antes de las 14.00 horas un hombre se aproximó al edificio y comenzó a golpear una de las puertas de acceso de la entrada principal. La Ciudad de la Justicia estaba cerrada al público en general por ser sábado, y además agosto, un mes en el que solo funcionan los servicios esenciales.

Estado en el que han quedado las puertas de acceso a la Ciudad de la Justicia tras el suceso. / A. J. GONZÁLEZ

El vigilante encargado de las cámaras de seguridad detectó lo que estaba ocurriendo y dio aviso a las policías Nacional y Local. Al comprobar que la primera puerta no cedía, el hombre se dirigió hacia otra contigua, que logró romper. Una vez dentro, accedió hasta la zona de control de acceso e intentó forzar una última puerta que comunica con el vestíbulo del recinto. Tras varios minutos sin conseguir abrirla, salió nuevamente al exterior.

Fue entonces cuando, según el relato facilitado, se roció con un líquido, presuntamente gasolina y, segundos después, se prendió fuego.

Un hombre "envuelto en llamas"

La intervención de los servicios de emergencia fue inmediata. Hasta el lugar llegaron efectivos de las policías Local y Nacional, Bomberos de Córdoba y sanitarios del 061.

Lugar donde el hombre se metió fuego a lo gonzo. / A.J. GONZÁLEZ

Fueron agentes de los dos cuerpos policiales quienes lograron extinguir inicialmente las llamas que envolvían al hombre. Testigos presenciales consultados por este periódico, que prefieren mantener el anonimato, describen cómo el varón se encontraba «envuelto en llamas» y consideran que la rapidez de la actuación resultó determinante para que pudiera ser evacuado con vida.

El suceso sorprendió a vecinos y comerciantes de la zona, que aseguran no recordar un episodio similar frente a la sede judicial. "Aquí hay protestas y algún que otro incidente, pero desde luego nada así", explica uno de ellos, que se acercó posteriormente al lugar para comprobar los efectos de lo ocurrido. Además, señalan que el hombre "no gritó ni montó ningún escándalo" y que se dieron cuenta de lo sucedido una vez llegaron las furgonetas de la Policía Local y Nacional, que desplegaron un amplio dispositivo.

Zapatillas y restos de ropa presentes en el lugar de los hechos. / A.J. GONZÁLEZ

A las puertas de la Ciudad de la Justicia todavía podían observarse restos de ropa quemada y las zapatillas que llevaba el hombre, además de una de las puertas destrozada y daños en otra de las que había intentado forzar. También quedaron diversos objetos esparcidos por el suelo y marcas del fuego en el techo y las paredes. Por el momento se desconoce la identidad del hombre y tampoco han trascendido las circunstancias que pudieron motivar lo sucedido.

Trasladado con vida al Reina Sofía

Según las mismas fuentes, el varón fue trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, donde ha terminado falleciendo poco después, según confirmaron fuentes sanitarias, a consecuencia de las heridas y quemaduras sufridas.

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Los bomberos permanecieron posteriormente en la zona realizando labores de refresco y comprobando que no existiera riesgo de que el fuego se reavivara o se propagara.

Fuente: Diario Córdoba