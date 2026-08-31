Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

Investigación en Murcia

Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena

El conductor de un camión de basura, ajeno a la presencia del hombre, vació el depósito con él dentro y activó el sistema de compactación que acabó causándole la muerte

Contenedores de basura de la calle Carlos III de Cartagena

Contenedores de basura de la calle Carlos III de Cartagena / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Marqués

Un joven murió durante la madrugada de este lunes en Cartagena después de haberse escondido en el interior de un contenedor de basura que, al llegar el camión de recogida, fue vaciado en la caja del vehículo con él todavía dentro, donde quedó atrapado y murió aplastado por el sistema de compactación.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la víctima estaba siendo buscada por la Policía después de verse presuntamente implicada en un robo, al parecer cometido con violencia. En circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas por la investigación, el hombre se introdujo en un contenedor de la calle Carlos III con la intención de ocultarse de los agentes.

Poco después, un camión del servicio de recogida de residuos llegó al lugar durante su recorrido habitual. El conductor, ajeno a que había una persona en el interior, procedió a cargar y vaciar el contenedor en la tolva del vehículo.

El trabajador fue alertado de lo sucedido y detuvo inmediatamente la maquinaria. Sin embargo, según las mismas fuentes, la víctima ya había fallecido como consecuencia de la presión ejercida por el sistema de compactación del camión.

Hasta el lugar se desplazaron recursos sanitarios, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local de Cartagena y la autoridad judicial, además del servicio forense para proceder al levantamiento del cadáver.

También fue necesaria la intervención de los bomberos para realizar las labores de extracción del cuerpo del interior del vehículo.

Noticias relacionadas

Los servicios sanitarios tuvieron que atender asimismo al conductor del camión de basura, que sufrió una crisis de ansiedad después de conocer lo sucedido.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria
  4. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote

Así será el nuevo Edificio Cultural de la Casa Palacio de Gran Canaria: auditorio, salas polivalentes y una inversión de 8,5 millones

Así será el nuevo Edificio Cultural de la Casa Palacio de Gran Canaria: auditorio, salas polivalentes y una inversión de 8,5 millones

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

Canarias se prepara para una nueva factura migratoria

Canarias se prepara para una nueva factura migratoria

Vivienda saca a audiencia ayudas para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles

Vivienda saca a audiencia ayudas para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles

Las mareas del Pino llegan a Maspalomas y dejan esta espectacular imagen del mar ganando terreno a la playa

Las mareas del Pino llegan a Maspalomas y dejan esta espectacular imagen del mar ganando terreno a la playa

Si una urraca visita tu jardín o terraza, no suele ser por casualidad: esto es lo que realmente significa

Si una urraca visita tu jardín o terraza, no suele ser por casualidad: esto es lo que realmente significa

Las mareas del Pino llegan a Maspalomas

Tracking Pixel Contents