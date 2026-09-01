Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

Beriáin

Mueren los dos jóvenes que fueron rescatados con síntomas de ahogamiento en una balsa en Navarra

A ambos jóvenes se les practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y posteriormente se les trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Pamplona

Entorno del Hospital Universitario de Navarra.

Entorno del Hospital Universitario de Navarra. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

La joven de 25 años que fue rescatada el 23 de agosto con síntomas de ahogamiento de la balsa de la Morea, en Beriáin (Navarra), ha fallecido al igual que sucedió días después con el chico de 20 años que le acompañaba.

La mujer fue rescatada por los bomberos cuando ya estaba sumergida y ha permanecido hospitalizada en estado crítico hasta este lunes 31 de agosto en el que ha fallecido, según han informado a EFE fuentes del departamento de Salud.

Fue sobre 17:28 horas del 23 de agosto cuando algunos bañistas que se encontraban en la balsa se percataron de que unas personas se estaban ahogando. Lograron de sacar del agua al varón, de 20 años mientras que los servicios de emergencia desplazados al lugar rescataron a la mujer cuando ya estaba sumergida.

A ambos jóvenes se les practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y posteriormente se les trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Al día siguiente se confirmó la muerte del chico.

Noticias relacionadas

Con esta son ocho las muertes por ahogamiento en recintos de baño en Navarra.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria
  4. El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las costillas asadas son la especialidad de la casa
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria
  7. Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote

Los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre en la provincia de Las Palmas

Los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre en la provincia de Las Palmas

Un contable jubilado reforma su casa por 4,7 millones de euros y un conflicto con la diseñadora Celia Sawyer puede acabar en demolición

Un contable jubilado reforma su casa por 4,7 millones de euros y un conflicto con la diseñadora Celia Sawyer puede acabar en demolición

El Puerto, en manos de empresas foráneas

El Puerto, en manos de empresas foráneas

San Bartolomé de Tirajana planifica su primera residencia de mayores: 135 camas de alto requerimiento y 18 plazas diurnas

San Bartolomé de Tirajana planifica su primera residencia de mayores: 135 camas de alto requerimiento y 18 plazas diurnas

Betancuria contará con dos oficinas virtuales de información turística

Betancuria contará con dos oficinas virtuales de información turística

Canarias afronta este martes otro ascenso de las temperaturas con hasta 34 en Gran Canaria y fuerte viento en el mar

Canarias afronta este martes otro ascenso de las temperaturas con hasta 34 en Gran Canaria y fuerte viento en el mar

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York
Tracking Pixel Contents