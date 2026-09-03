Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.

El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.

La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.

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Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.