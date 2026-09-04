Cádiz
Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez
Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte
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EFE
Cádiz
El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.
Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.
Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.
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