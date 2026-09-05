Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro Insular de DeportesErmitas de Las Palmas de Gran CanariaFalso viaje a Mali: Rafael HernándezUD Las PalmasDirecto fiestas del Pino 2026Anabel Pantoja deja Arguineguín
instagramlinkedin

Torrelavega

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

Se baraja el móvil económico de cobrar la pensión del fallecido, aunque también se apunta a una posible enfermedad mental

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

La Policía ha detenido a un matrimonio que tenía el cadáver del padre de ella en su casa desde hacía, aparentemente, bastante tiempo, una circunstancia sobre la que se baraja el móvil económico de cobrar la pensión del fallecido, aunque también se apunta a una posible enfermedad mental.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha confirmado a EFE que la actuación de la Policía Local se produjo en la tarde de ayer, viernes, después de que una trabajadora del centro de salud Dobra alertase de que el hombre llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones.

Los agentes locales se personaron en la vivienda de la hija, donde encontraron en una habitación el cadáver del hombre, de 88 años.

Pérez Noriega ha explicado que cuando los policías locales llegaron a la vivienda "casi no se podía abrir la puerta" por las "condiciones deplorables" en las que vivía el matrimonio, de edades entre 50 y 60 años.

El concejal ha señalado que no se descarta que tuvieran el cadáver del padre de la mujer en casa para cobrar la pensión de este hombre, pero tampoco que sufran un posible "síndrome de Diogenes". "No es tanto el móvil económico, como las condiciones en las que viven", ha ahondado.

Noticias relacionadas

El matrimonio ha sido puesto en libertad en la mañana de este sábado con la obligación de presentarse el lunes en el juzgado, que se encarga ahora, junto a la Policía Nacional, de investigar lo ocurrido.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anabel Pantoja revela el motivo por el que deja Arguineguín tras siete años en Gran Canaria: 'Quiero luchar por mi familia
  2. Harry Potter llega a Gran Canaria: el espectáculo mágico que convertirá la isla en Hogwarts por un día
  3. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la restitución provisional de la conexión entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y la GC-1
  4. Las cuatro excomponentes de Nueva Línea ya tienen nuevo nombre: el inicio de una nueva etapa
  5. Una mujer de 68 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria
  6. El restaurante de Gran Canaria que lleva abierto desde 1979: un clásico que apuesta por los sabores canarios
  7. Educación asume la obra de un ascensor en un colegio adaptado para niños con discapacidad motora de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Exhibición insuficiente de Fran Guerra en el estreno del CB Gran Canaria: derbi fantasma y derrota ante el CB Canarias de Jaka Lakovic (96-84)

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

El seguimiento ambiental e investigación marina en manos de una empresa canaria

El seguimiento ambiental e investigación marina en manos de una empresa canaria

Pipiolas: la madurez artística y la ‘reconquista’ del escenario indie

Pipiolas: la madurez artística y la ‘reconquista’ del escenario indie

La vuelta al cole en Canarias: polémicas y novedades para el inicio del curso

La vuelta al cole en Canarias: polémicas y novedades para el inicio del curso

La etapa 14 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 14 de la Vuelta a España, en imágenes

Ni ‘farmear aura’ ni ‘six seven’: Pedro Sánchez anuncia 7.000 millones para vivienda y las medidas que afectan a los jóvenes canarios

Ni ‘farmear aura’ ni ‘six seven’: Pedro Sánchez anuncia 7.000 millones para vivienda y las medidas que afectan a los jóvenes canarios

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso

El Athletic se hace fuerte en San Mamés y fulmina a un Atlético que sufre su primera derrota del curso
Tracking Pixel Contents