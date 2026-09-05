Investigan por indicios delictivos la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado este sábado en el patio interior de un edificio okupado en Parla (Madrid), al que ha caído tras precipitarse desde la azotea del inmueble.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron sobre las 10:40 horas de este sábado, cuando se recibió un aviso en el que se informaba de que había un hombre inmóvil en el patio interior de una finca que podría haber caído desde la azotea.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Científica y agentes del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se han hecho cargo de la investigación.

Fuentes policiales han precisado a EFE que hay indicios de que se trata de una muerte violenta que implica un delito, frente a otras hipótesis como un accidente o un suicidio, aunque la investigación está abierta para determinar lo ocurrido.

El cadáver ha sido encontrado en el patio de un edificio ocupado de la calle Peña Arenosa de la citada localidad, en el que se han registrado peleas y problemas de convivencia en otra ocasiones, detallan las fuentes.

Emergencias Comunidad de Madrid ha informado de que el 112 recibió un aviso sobre las 10:40 y al llegar al lugar los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de un hombre de 33 años que presentaba varios traumatismos.

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Los bomberos de la Comunidad de Madrid Bomberos facilitaron el acceso al patio interior en el que se encontraba.

Fuente: El Periódico