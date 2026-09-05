Euskadi
Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio
Los servicios sanitarios le han practicado maniobras de reanimación en el lugar, sin éxito, y un médico ha certificado el fallecimiento hacia las 16:15 horas
EFE
Un joven ha fallecido este sábado en Lekeitio (Bizkaia) tras caer de una valla de seguridad durante la celebración de la fiesta del Día de los Gansos, según ha informado la Ertzaintza a EFE.
El joven seguía la prueba de los gansos, que ha congregado a miles de personas en el puerto de Lekeitio, cuando se ha precipitado desde una altura de unos dos metros y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, según ha informado personal sanitario de Cruz Roja.
Los servicios sanitarios le han practicado maniobras de reanimación en el lugar, sin éxito, y un médico ha certificado el fallecimiento hacia las 16:15 horas.
Hasta el puerto se habían desplazado una ambulancia y dos UVI móviles.
El Día de los Gansos, que este sábado ha reunido a miles de personas en Lekeitio, se desarrollaba con normalidad hasta el suceso.
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