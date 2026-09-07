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Accidente

Tres heridos en una explosión en un laboratorio de la Facultad de Química de Tarragona

Los bomberos atribuyen el accidente a "la manipulación de productos químicos", concretamente de ácido nítrico

La deflagración no ha provocado daños estructurales importantes pero la sala ha sido evacuada

Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo.

Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo. / EP

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Jan Magarolas

Tarragona

Siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya se han activado este lunes por la mañana por una explosión en un laboratorio químico de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Tres personas han resultado heridas, según las informaciones preliminares del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), por una deflagración de ácido nítrico, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

El cuerpo de Bomberos ha informado de la deflagración poco antes de las diez de la mañana y rápidamente han atribuido el suceso a "la manipulación de productos químicos". La primera llamada de aviso se ha recibido a las 09:17 horas.

La sala del laboratorio, concretamente la 104, ha sido evacuada, y por el momento, los servicios de emergencias impiden volver a acceder a ella, aunque no se han detectado grandes daños estructurales y éstos han quedado restringidos en la misma sala.

Más tarde se ha concretado que el incidente se ha producido en la vitrina del laboratorio de bioquímica, en la sala 104, cuando se realizaba un traspaso del ácido nítrico, un reactivo ampliamente utilizado en procesos químicos, de un recipiente a otro.

Además de las dotaciones de los Bomberos, también se han activado 3 ambulancias del SEM para atender a tres personas heridas, así como un equipo conjunto.

La URV actualizará oficialmente la información sobre el suceso en una rueda de prensa prevista a las 11:00 horas ante la facultad.

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La facultad de Química de la URV está situada al norte del Campus Sescelades, en la calle Marcel·lí Domingo, 1. El complejo universitario está ubicado en el barrio de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. En el mismo campus también se encuentran las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología y de Enología, así como algunas escuelas técnicas dependientes de la URV.

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Fuente: El Periódico

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