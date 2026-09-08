Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Fiestas del Pino 2026Tiempo en CanariasUD Las PalmasInforme PISA CanariasDecreto CanariasJosé AlmeidaViviendaS en CanariasBaloncesto: Natalia y Elena RodríguezAccidente GC-1
instagramlinkedin

f

Desaparecido Canarias

fff

fff

Cartel con la imagen de Alejandro Martín, desaparecido desde mayo de 2017. No hay una sola pista de qué le ocurrió.

Cartel con la imagen de Alejandro Martín, desaparecido desde mayo de 2017. No hay una sola pista de qué le ocurrió. / SOS DESAPARECIDOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Rendueles

fff

Foto 1

Noticias relacionadas

Alejandro, junto a su hijo, meses antes de desaparecer.

Alejandro, junto a su hijo, meses antes de desaparecer. / SUCESOS

Foto 2

María del Mar, la madre de Alejandro, sigue luchando por saber qué ocurrió con su hijo.

María del Mar, la madre de Alejandro, sigue luchando por saber qué ocurrió con su hijo. / CEDIDA

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias
  2. Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años
  3. Se está extendiendo por todos lados': el rabo de gato se apodera de las aceras y el asfalto en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Las Palmas de Gran Canaria adjudica la explotación del quiosco Churruca, en Las Canteras
  5. Muere José Almeida Rodríguez, pocero del norte de Gran Canaria y padre del dueño del Restaurante Asador La Marisma
  6. Detenido un joven de 21 años tras herir con un cuchillo a un hombre en un parque de Telde por negarse a darle su teléfono
  7. Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
  8. El centro para personas sin hogar, la Fábrica de Hielo, continúa sin abrir sus puertas cuatro meses después de finalizar las obras

Desaparecido Canarias

Desaparecido Canarias

Solo un profesional para más de 5.500 vecinos: Canarias quintuplica la ratio recomendada de habitantes por fisioterapeuta

Solo un profesional para más de 5.500 vecinos: Canarias quintuplica la ratio recomendada de habitantes por fisioterapeuta

Lo de la UD Las Palmas es una maldición: Suárez está roto y la muralla en Cádiz es Herzog-Bonfanti

Lo de la UD Las Palmas es una maldición: Suárez está roto y la muralla en Cádiz es Herzog-Bonfanti

Canarias suspende en el Informe PISA y se hunde en Matemáticas y Lectura

Canarias suspende en el Informe PISA y se hunde en Matemáticas y Lectura

La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: este es el calendario de inicio del curso 2026-2027 por etapas

La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: este es el calendario de inicio del curso 2026-2027 por etapas

Champions League: Real Madrid - Inter de Milán, en imágenes

Champions League: Real Madrid - Inter de Milán, en imágenes

Sorteo Bonoloto del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 8 de septiembre de 2026
Tracking Pixel Contents