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Investigación

Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en Valencia

El presunto asesino, que ha huido, fue a casa y acabó con la vida de la pareja de su madre tras escaparse de la planta psiquiátrica del Hospital General

El joven había sido internado de madrugada, tras una brutal bronca en el domicilio familiar que acabó con el padrastro llamando al 112

Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València

Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València / Miguel Pérez

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Teresa Domínguez / Miguel Pérez

Valencia

La Policía Nacional busca a un joven de 23 años de edad como presunto autor del homicidio de su padrastro, de 50 años, a quien ha quitado la vida a primera hora de esta tarde propinándole un fuerte golpe en la cabeza con una mancuerna en el domicilio familiar, en Valencia.

Los hechos han sido descubiertos a las 14.00 horas, después de una llamada al 112, pero cuando han llegado los primeros agentes al lugar, el sospechoso había huido y su padrastro yacía muerto en el suelo de la vivienda familiar, ubicada en el número 25 de la calle Arquitecto Segura Lago. El joven había sido internado en Psiquiatría del Hospital General solo unas horas antes, pero esta mañana se ha escapado y ha regresado a casa para, supuestamente, matar a su padrastro.

Al parecer, el presunto autor de este nuevo crimen en la ciudad de Valencia, que esta vez ha ocurrido en el barrio de San Isidro, tiene antecedentes policiales y, además, sufre una enfermedad mental diagnosticada. Según las primeras informaciones, el homicidio habría empezado a gestarse esta madrugada, cuando el hombre ha sido agredido por el joven después de una gran bronca que obligó al primero a llamar al teléfono de Emergencias 112 pidiendo ayuda sanitaria y policial.

Esa llamada propició que acudieran al piso agentes de la Policía Local de València y una ambulancia del SAMU. Tras calmar al joven, fue trasladado a urgencias del Hospital General, donde se decidió su internamiento en la planta de Psiquiatría para poder estabilizar su enfermedad, esquizofrenia, ya que, al parecer, estaba en pleno brote psicótico.

Huyó del hospital

Tras pasar la noche hospitalizado, el joven, Danil, ha escapado del centro médico y ha regresado a su domicilio, a apenas un par de kilómetros, y ha sido entonces cuando ha atacado a su padrastro, causándole la muerte en el acto con un único golpe en la cabeza propinado con una mancuerna.

Al parecer, la pesa, de 7,5 kilos según algunas fuentes, era de su propiedad, ya que solía hacer entrenamientos en su casa.

En busca y captura

Sobre las 14.00 horas, el 112 ha vuelto a recibir una llamada de auxilio del mismo domicilio. Los primeros agentes en llegar, de la Policía Local, han confirmado la muerte de la víctima, tendida en el suelo sobre un charco de sangre, y han alertado a la Policía Nacional, cuyo grupo de Homicidios se ha hecho ya cargo de la investigación.

Agentes de la Policía Científica peinan el domicilio para reunir las pruebas contra Danil, a quien se está buscando intensamente, ya que ha escapado nada más cometer el crimen.

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Todas las unidades policiales han advertido de la situación de peligrosidad a la hora de detener al chico, ya que se trata de una persona con enfermedad mental en estado psicótico, es decir, sin la necesaria estabilización farmacológica, y además Danil es un joven muy alto, que roza los dos metros de estatura y de gran fortaleza física.

Fuente: Levante - EMV

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