Audiencia Nacional
Un juez propone juzgar al presunto líder de una célula del grupo neonazi 'The Base' en España
El magistrado destaca que la organización terrorista predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares
EFE
El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar al presunto líder de la primera célula en España de la organización terrorista neonazi The Base, que promueve la supremacía de la raza blanca, y a otro supuesto miembro del grupo.
A ambos los procesa por delitos de participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, según el auto conocido este martes.
El juez destaca que la organización terrorista The Base está inscrita en la lista de la Comisión Europea y del Consejo y predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células paramilitares que se capacitan militarmente para la consecución de sus fines, que ellos denominan "lucha por la sucesión blanca".
David D., que fue detenido en Castellón en 2025, está considerado el presunto líder de una célula en España y, según el juez, habría realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en "los postulados ideológicos de la organización terrorista, su ideario de odio (extremista y violento), sus objetivos, su defensa", así como la adquisición y el manejo de armas y entrenamiento táctico.
Fuente: El Periódico
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