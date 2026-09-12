Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD Las PalmasPalmeral de ArucasEstadio de Gran CanariaTiempo en CanariasFiesta del CharcoDrogas en Canarias
instagramlinkedin

Andalucía

Una reyerta acaba en un atropello mortal durante una feria en Sevilla

La Guardia Civil investiga una reyerta ocurrida de madrugada durante la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan que terminó con un fallecido

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

SEVILLA

La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre como presunto autor de un homicidio doloso tras un atropello mortal ocurrido durante la celebración de la Feria de Septiembre de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 6.00 horas de la madrugada y, según los primeros indicios de la investigación, se originaron tras una discusión entre tres personas que posteriormente derivó en una reyerta.

Durante el enfrentamiento, una de las personas implicadas habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos. Una de ellas logró esquivar el coche, mientras que la otra fue alcanzada por el vehículo y falleció en el acto como consecuencia del impacto.

El conductor del turismo, considerado presunto autor de los hechos, fue detenido por la Guardia Civil, que le atribuye un delito de homicidio doloso.

Noticias relacionadas

La investigación está siendo desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del suceso ocurrido durante la feria del municipio sevillano.

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
  2. La ONCE reparte 11.000 euros en dos premios de Rascas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Un furgón impacta contra la fachada de una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Una enfermera invierte miles de euros en una vivienda turística y el ayuntamiento se la prohíbe tras reformarla
  5. Póker de la Lotería Nacional en Canarias
  6. Qué es la cresta africana y cómo afectará a Canarias: el pronóstico del tiempo de la Aemet tras el fin de semana
  7. Cae en Gran Canaria una red vinculada a la Camorra italiana que falsificaba euros para mafias de Alemania y España
  8. La carretera de Manuel Lois se despide de los baches: 11.700 metros cuadrados repavimentados con más de 2.400 toneladas de mezcla asfáltica

Oficial: los canarios ya pueden solicitar una vivienda de alquiler asequible de Casa 47 si cumplen estos requisitos

Oficial: los canarios ya pueden solicitar una vivienda de alquiler asequible de Casa 47 si cumplen estos requisitos

La artista Yapci Ramos cose las alas del guirre a su vuelo de transformación en La Gomera

La artista Yapci Ramos cose las alas del guirre a su vuelo de transformación en La Gomera

Muere Carles Solà, conseller de la Generalitat catalana durante el primer tripartito

Muere Carles Solà, conseller de la Generalitat catalana durante el primer tripartito

Feijóo resalta la necesidad de reformar el sistema educativo tras el "suspenso" de PISA

Feijóo resalta la necesidad de reformar el sistema educativo tras el "suspenso" de PISA

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 20 de la Vuelta a España 2026, en directo

El italiano Tony Arbolino manda en su última vuelta en el Gran Premio de San Marino de Moto2

El italiano Tony Arbolino manda en su última vuelta en el Gran Premio de San Marino de Moto2

PSOE y PP empiezan a 'cortejar' a Coalición Canaria para posibles pactos electorales

PSOE y PP empiezan a 'cortejar' a Coalición Canaria para posibles pactos electorales

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid
Tracking Pixel Contents