Tres años sin el taxista José Delgado: su familia continúa con su búsqueda en Teror

La familia del taxista José Delgado lleva a cabo este 8 de diciembre en Teror la búsqueda del conductor. Hoy se cumplen tres años de su desaparición y sus familiares no cesan en su empeño para dar con su cuerpo de cuyo paradero aún no se sabe nada. No quieren que el caso caiga en el olvido.

Su familia da por hecho que falleció, que acabaron con su vida, según manifestaron en 2020, pero quieren darle el último adiós. “Solo pedimos, por favor, que nos digan dónde se encuentra su cadáver, aunque sea una pista de alguien anónimo, solo queremos despedirnos de él”. Sospechas Todos los indicios apuntan a la familia de la esposa de José Delgado como presuntos autores de la desaparición del taxista, de cuyo cuerpo se deshicieron posteriormente. Lo cree hasta el titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Arucas que lleva el caso, quien en septiembre de 2020, después de que se produjera la detención de los cuatros miembros y su posterior puesta en libertad con cargos, aseguró que ellos mismos se incriminaban en el crimen por la “plaga” de incoherencias que se recogen en sus declaraciones judiciales.