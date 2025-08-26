Buscan a un hombre de 56 años desaparecido en Gran Canaria

Fue visto por última vez este lunes, 25 de agosto, en la capital de la isla

Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a Pedro J. B. A., un hombre de 56 años al que se le perdió la pista este lunes, 25 de agosto, en Gran Canaria.

Pedro fue visto por última vez en la capital de la isla y vestía un chándal oscuro.

Mide 1,70 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo y los ojos castaños.

Si alguien cuenta con alguna información que pueda ayudar a localizarlo, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es.

