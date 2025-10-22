Buscan a una mujer desaparecida en Gran Canaria
Yuleidi P. S. fue vista por última vez este martes en la capital de la isla
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para intentar localizar a Yuleidi P. S., una mujer de 48 años a la que se le perdió la pista este martes, 21 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la organización, Yuleidi mide entre 1,50 y 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo ondulado y canoso, y los ojos marrones.
Si alguien cuenta con alguna información que ayude a localizar a esta mujer, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o a través del mail info@sosdesaparecidos.es.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado