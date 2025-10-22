Buscan a una mujer desaparecida en Gran Canaria

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para intentar localizar a Yuleidi P. S., una mujer de 48 años a la que se le perdió la pista este martes, 21 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la organización, Yuleidi mide entre 1,50 y 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo ondulado y canoso, y los ojos marrones.

Si alguien cuenta con alguna información que ayude a localizar a esta mujer, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o a través del mail info@sosdesaparecidos.es.