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Buscan a un joven desaparecido en Gran Canaria

Fue visto por última vez este viernes en Las Palmas

Cartel de búsqueda.

Cartel de búsqueda. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a Moisés Ernesto P. R., al que se le perdió la pista este viernes, 3 de abril.

El joven de 24 años fue visto por última vez en Las Palmas de Gran Canaria.

Moisés mide 1,70 metros, es de complexión normal y tiene el pelo castaño. Sus ojos son marrones y en el momento de la desaparición llevaba un pantalón de chándal negro, cazadora negra y gorro del mismo color.

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Quien tenga alguna información puede contactar con la organización en el 868-286-726 o a través del mail info@sosdesaparecidos.es.

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