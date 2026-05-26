Desaparecido en Las Palmas: La Policía Nacional solicita ayuda para encontrar a Issa B.P.
La Policía Nacional ha lanzado una petición de colaboración ciudadana para dar con el paradero de un joven de 20 años desaparecido desde el 19 de mayo
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Issa B.P., un joven de 20 años desaparecido desde el pasado 19 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la información difundida por la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el desaparecido mide aproximadamente 1,70 metros, tiene el pelo negro y los ojos negros.
La Policía Nacional pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que contacte con el 091.
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