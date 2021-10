Integrantes de la Policía Local de La Laguna interceptaron en la tarde de este lunes a un hombre que circulaba en estado ebrio y de forma temeraria por la autopista del Norte y después provocó un accidente en el Camino La Villa, donde dos jóvenes resultaron heridos leves.

La intervención de los agentes municipales se produjo a raíz de que una usuaria de la TF-5 alertó de que el chófer de un furgón conducía de forma temeraria, en zig-zag, por la citada carretera. La mencionada ciudadana también informó de que el citado varón se desvió a la altura del aeropuerto Tenerife Norte.

Thank you for watching

Una de las hipótesis barajadas por parte de los funcionarios del cuerpo de seguridad es que el ahora investigado pudo circular en esas condiciones desde el municipio de El Sauzal.

Después, el individuo se dirigió hacia el Camino La Villa y en un determinado momento colisionó contra un turismo que estaba aparcado. Como consecuencia de dicho accidente, una pareja que se hallaba dentro del coche que recibió el impacto sufrió lesiones de carácter leve.

A pesar de los hechos, el referido conductor prosiguió la marcha. A partir de ese momento, dos vehículos patrulla de la Policía Local comenzaron a perseguirlo y lograron interceptarlo al final del Camino La Villa.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad comprobaron que el individuo se hallaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, además, se negó a colaborar en todo momento. De hecho, debido a su resistencia, tuvo que ser reducido por los agentes. Y poco después se procedió a practicarle la prueba de alcoholemia.

Dicha actuación fue muy valorada por parte de vecinos del citado enclave de La Laguna, ya que, si no lo hubieran parado, el individuo podía haber causado más daños materiales y poner en riesgo la integridad física de peatones y otros conductores.