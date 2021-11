El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gran Tarajal (Fuerteventura) detuvo el pasado 2 de noviembre a un hombre de 53 años de edad, por cometer, presuntamente, un delito de abuso sexual y otro delito de lesiones por malos tratos en el ámbito familiar.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por la cuidadora de su madre que ponía de relieve que el detenido maltrataba física y psicológicamente de forma habitual a su progenitora “con acometimientos físicos e intimidación”, ha informado este sábado la Benemérita.

Asimismo, en los hechos se describían una serie de hechos constitutivos de un delito de agresión sexual cometidos por parte del hijo hacia la cuidadora. La Guardia Civil activó de forma inmediata el protocolo para víctimas de delitos violentos o sexuales con el fin de dar protección a la denunciante, ya que madre e hijo convivían en la misma vivienda.

Sin embargo, en el transcurso de las pesquisas policiales los componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gran Tarajal indagaron en los hechos mediante la toma de manifestación en el entorno familiar de la anciana y también con otras dos trabajadoras que habían cuidado a la señora, hallando con estas actuaciones indicios suficientes para determinar como el detenido maltrataba físicamente a su madre con gritos e intimidación durante al menos tres años, encontrándose en todo momento en una situación de vulnerabilidad debido a su edad y estado de salud.

A raíz de la investigación, la Guardia Civil detuvo al varón como presunto autor de un delito de abuso sexual y otro de lesiones por malos tratos en el ámbito familiar. El investigado fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario.

Consejos de seguridad

Se considera malos tratos a toda forma de violencia que, en el ámbito familiar, se materializa en agresiones físicas o en agresiones psicológicas y verbales. Si se es víctima de malos tratos la Guardia Civil recomienda seguir los siguientes consejos generales:

• No silencie los hechos. No aguante ni sea tolerante con su agresor.

• Contacte con el Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llame al teléfono 062 o en cualquier caso al 112. Informe de su nombre, dirección dónde se encuentre y solicite ayuda.

Prevención del maltrato y abandono a los mayores

Las personas mayores no solo pueden sufrir conductas delictivas por parte de individuos que nada tienen que ver con ellos. También se pueden producir otras por parte de familiares o personas a su cargo, que olvidan las limitaciones intrínsecas en que por su edad se encuentran, siendo personas vulnerables a los ojos del Código Penal. Este tipo de delitos no se pueden prever, pero si se pueden detectar, por sus síntomas, que pueden darnos la pauta para avisar a un especialista que valore la situación real, y no sea una situación irreal. No todos los síntomas tienen que concurrir a la vez uno solo puede hacer saltar la voz de alarma. La Guardia Civil alerta de que hay que estar atento si:

• Sufre lesiones, quemaduras, mordiscos, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos y le cuesta explicar su origen.

• Carece de atención médica o dental, no tiene sus medicamentos, gafas u otros elementos necesarios para su movilidad o vida diaria cuando precise de ellos elementos necesarios para su movilidad o vida diaria, cuando precise de ellos.

• Considera que su aseo personal es claramente mejorable.

• No se siente aceptablemente cuidado y atendido.

• Esta triste y melancólico, sin una causa determinada.