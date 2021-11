Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres de entre 52 y 67 años de edad, con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública cometido en la popular zona de Las Verónicas, en Arona (Tenerife).

Los detenidos, que, presuntamente, se repartían las tareas de vigilancia y venta de la sustancia estupefaciente, fueron sorprendidos por los agentes en la Avenida Santiago Puig de la localidad de Arona, la madrugada del pasado día 7 de noviembre. Los tres hombres se encontraban próximos a la terraza de un restaurante cerrado desde la que, presuntamente, llevaban a cabo sus actividades.

En la actuación policial fueron intervenidos 17 gramos de cocaína, 4 gramos de heroína, 20 gramos de éxtasis, 4 gramos de crack, 16 gramos de hachis y 42 gramos de marihuana, todas las sustancias presentadas para la venta inmediata.

Igualmente, fueron intervenidos 480 euros en moneda fraccionada y cientos de cilindros de óxido nitroso o gas de la risa, utilizado en ciertos ambientes con fines recreativos y que pueden ocasionar daño a la salud.

Los detenidos, una vez realizadas las diligencias de investigación oportunas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que determinó el ingreso en prisión para dos de ellos.

La actuación policial tiene su marco en los dispositivos establecidos por la Policía Nacional para prevenir el consumo y la venta de sustancias estupefacientes al menudeo en la vía pública.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría de Policía Nacional de Sur de Tenerife.