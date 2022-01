La Policía Nacional investiga los actos vandálicos contra siete guaguas de la empresa Lanzarote Bus y un contenedor de residuos coincidiendo con la huelga que mantienen los trabajadores de cuatro empresas del grupo (Jocaba, Guaguas Jocaba, Guaguas Lanzarote y Lanzarote Bus) desde el pasado 2 de diciembre.

Las agresiones, ocurridas el pasado fin de semana, afectaron a los cristales de los vehículos y el fuego alcanzó un cuadro eléctrico de la fachada de la nave de la empresa, ubicada en el polígono industrial de Puerto Naos, en Arrecife. Las guaguas estaban circulando y una de ellas estaba estacionada delante de la casa de una trabajadora, indican fuentes empresariales.

El paro de los trabajadores, que secundan unos 60 guagüeros, cumple hoy 42 jornadas y, por ahora, no se vislumbra un acuerdo entre las partes. Desde la empresa aseguran que "si no hay respuesta, ya no nos volveremos a sentar con ellos". Lanzarote Bus ofreció a la plantilla un 10% de subida de salario, el estudio de los cuadrantes de turnos de trabajo y "nada", indica la parte empresarial.

Habrá ampliación.