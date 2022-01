El asalto a una vivienda del barrio de Titerroy, en Arrecife (Lanzarote), a las 3.40 horas de la madrugada de ayer, miércoles 12 de enero, se saldó con el robo de diverso material de buceo valorado en alrededor de 900 euros, según el propietario del equipo sustraído, Félix Viña, presidente del Club de Actividades Subacuáticas Pastinaca.

Viña ya ha denunciado los hechos en la Comisaria Nacional de Policía de Arrecife, que investiga lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención.

Las cámaras de seguridad de la casa, inmueble situado en la trasera de la nave del comercio mayorista de fruta y verdura Lanzafrut, grabaron la escena. Un varón saltó el muro de la terraza, que da a la calle, y se llevó varios artículos en una mochila estanca de buceo de la marca Mares. Mientras se producía el robo, los moradores de la vivienda se encontraban durmiendo, entre ellos una niña de tres años de edad. El delincuente huyó por la puerta de la citada terraza. Otro varón lo esperaba en la calle para ayudarle con los objetos sustraídos y emprender la huida del lugar.

En el interior de la bolsa había un chaleco Seac Sub (talla M), unas aletas largas de color gris y negro de Scubapro, dos gafas Cressi F1(una amarilla y otra negra), unos escarpines de la talla 43, un sonajero de buceador, una bolla deco naranja, un chaleco, un cuchillo Cressi con punta plana de cinco centímetros para cortar cabos, otro cuchillo de buceador con una funda plástica para la pierna de 12 centímetros y ropa térmica de la marca Decathlon.

"Todo fue muy rápido y no hicieron ruido", explicó Viña. "Por suerte para el ladrón y para mí", continuó explicando Viña, "me llegaron las notificaciones de la alarma al teléfono móvil, pero en ese momento lo tenía en silencio. Si me lo llego a encontrar en el patio de mi casa con una niña de tres años, imagínate lo que pudo haber pasado". Cuando la familia se enteró de lo acontecido se llevó un buen susto.

A raíz de la denuncia y de la investigación policial, que sigue abierta, "se han filiado a dos personas que coinciden con la descripción facilitada y recogida por las cámaras de seguridad". Las tiendas de buceo que venden artículos de segunda mano ya han sido informadas del robo para que no adquieran ninguno de los artículos descritos e informen de ello si alguien se acerca con objetos de dudosa procedencia para intentar venderlos. A su vez, clubes y escuelas de buceo de Lanzarote también cuentan con información de lo sucedido.