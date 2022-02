La madre del joven que apuñaló a un chófer de guaguas en Gáldar, en la madrugada del pasado martes, cree que se pudo evitar. A las 04.38 horas un hombre de 21 años abordó al conductor de Global en la estación del citado municipio grancanario. Le pidió un euro, éste se negó y el agresor se abalanzó sobre él y le apuñaló en un costado.

La madre del presunto autor de los hechos aseguró, a través de las redes sociales, que la agresión se pudo haber evitado. "Llevo tres años denunciando a mi hijo", afirmó.

En un escrito cuenta cómo se siente al enterarse de la acción realizada por su hijo, que ya fue detenido por agentes de la Guardia Civil.

"Esto se podía haber evitado. Por desgracia me tocó a mí. Llevo tres años denunciando a mi hijo", comienza la madre que asegura que acudió en varias ocasiones a las instituciones. "Daba igual si se ponía agresivo o me insultaba me llegaron a decir que si no había sangre, me lo tenía que comer con papas", se sincera y asegura que mantuvo a su hijo en casa para evitar que hiciera daño a otras personas.

"Pedí ayuda a las autoridades, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron suerte. Y ahora hasta el alcalde de Gáldar hace un comunicado. Sí, mi hijo tenía antecedentes delictivos, pero nadie hizo nada. Todo el mundo me dio la espalda", denuncia la mujer que tras ver distintas fotos de su hijo detenido en las redes sociales se ha visto "obligada" a lanzar el comunicado y dejar claro que su hijo "no procede de una familia conflictiva, ni es un migrante".

La madre aprovecha y pide disculpas a la víctima y "a su familia" y recalca que "si su hijo hubiese recibido ayuda cuando lo solicitó y le hubiesen dado alguna alternativa, la agresión no se hubiese producido".

Además, hace un llamamiento y pide que su mensaje se comparta. "Hay muchos adolescentes que se meten en esto gracias a que los padres pasamos muchas horas fuera trabajando y no alcanzamos a ver la gravedad de dónde se meten nuestros hijos. Que no le suceda a nadie más", sentencia.

Conocido por las fuerzas de seguridad

Los hechos ocurrieron pasadas las cuatro y media de la madrugada cuando el presunto agresor, una persona conocida por las fuerzas de seguridad del noroeste de Gran Canaria, estaba por la zona pidiendo dinero a los pocos transeúntes que había en la terminal. El conductor se encontraba en esos momentos limpiando los cristales de uno de los vehículos cuando se percató de que, según las fuentes consultadas, esta persona pretendía robar datáfonos.

Tras la agresión, al lugar acudió un médico del centro de salud de Gáldar que se encuentra junto al lugar donde ocurrió la agresión. “Me avisaron desde el 112 de que había una persona que había sido apuñalada, justo al lado del centro de salud cerca en la estación de guaguas. Nosotros en urgencias somos dos médicos. Mi compañero fue inicialmente hacia la estación para atenderlo en el lugar d ellos hechos. Vio al paciente con el cuchillo ya clavado y lo metieron en la ambulancia para llevarlo al hospital”, apuntó el sanitario Fran Sosa a COPE Canarias.

El cuchillo se lo clavó en una zona “complicada, porque es una zona de costado donde hay varios órganos. Es una zona donde se puede perforar el pulmón, puede tocar el bazo, el riñón e incluso el corazón. Es una zona con poco tejido graso. Tuvo bastante suerte”. Según fuentes consultadas por LAPROVINCIA/DLP el conductor ha sido operado con éxito tras ser trasladado de urgencias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

“Muchas veces los pacientes con arma blanca tienes que ver hacia dónde va dirigido el cuchillo y los tejidos u órganos que están cercanos. Es verdad que el hombre llegó bastante bien, llegó estable pero el cuchillo no se puede mover bajo ningún concepto, porque al retirarlo lo puedes dañar órganos, vasos sanguíneos...”, aseveró