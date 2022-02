Un conductor de Global sufrió un apuñalamiento en la madrugada de este martes, 15 de febrero. Un joven 21 años agredió a Julio Moreno, un chófer de guaguas que se encontraba en la estación de transporte público en el momento en el que el joven toxicómano le abordó y tras pedirle un euro le clavó un cuchillo en un costado. "Pensaba que un suceso así podría haberle ocurrido en casa y no fuera, en la calle”, contó la madre Diana Palenzuela a los micrófonos de COPE Canarias. El joven, tras decretarlo el juzgado de Guardia De Santa María de Guía, ingresó en prisión ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza y se enfrenta a un delito de lesiones agravadas y de tentativa de homicidio.

“Pido perdón a la familia que podría Siempre pensé que me iba a pasar a mí eso no a ellos. Si, en cualquier momento de locura, a quién le hubiese hecho daño sería a mí. A pesar de lo que ha hecho sigue siendo mi hijo y claro que quiero hablar con el, pero como es mayor de edad no me dejan”, comenta.

“Cuando me enteré que era mi hijo, se me cayó el mundo encima porque todo esto se podría haber evitado si me hubiesen hecho caso cuando denuncié por primera vez”, añade.

Sobre la convivencia con él afirma que “se ponía agresivo en casa cuando no tenía para consumir. También era agresivo cuando consumía y demás. Ahí empezaban las discusiones y ya se iba fuera de lugar. Nunca llegó a agredirme, pero a levantarme la mano sí”.

Además, señaló que tuvo que denunciarle hasta en tres ocasiones porque temía que un día "me iba a apuñalar a mí", pero apunta que "desde las autoridades hicieron caso omiso a lo que estaba sucediendo por ser menor de edad".

“Partimos de la base de que mi hijo empieza con problemas con 16 años, ahí yo soy responsable de él, pero cuando se hace mayor de edad, yo ya no puedo actuar. Fui a la autoridad, es decir a la Guardia Civil, que es donde más fácil puedo acceder y explico mi caso. Me cuentan que hasta que no haya sangre ellos no pueden hacer nada, ni pueden actuar”.

“Además, me dijeron que las discusiones eran normales, que era normal que a veces se fueran de lugar. Para ellos también era normal que me insultara y que eso es lo que pasa en toda la juventud. Me dicen que para ellos esto es muy habitual por lo tanto lo normalizaron. Es más, me dijeron que como para ellos esto es normal, algo habitual, hasta que no haya sangre, ellos no actúan”, continúa.

Palenzuela recalca que esto no hubiese pasado si las autoridades le hubiesen hecho caso cuando puso la denuncia por primera vez. "Si se hubiesen tomado medidas a tiempo, mi hijo no estaría cumpliendo una condena."

“Bajo mi punto de vista esto se podría haber evitado, porque yo dije a las autoridades que esta persona se estaba volviendo agresiva y de que esto podría pasar porque no se sabía controlar. Mi hijo un día está arriba y al otro, estaba en el fondo de un pozo. Me gustaría que las leyes del menor cambiaran, que nos facilitaran las cosas a los padres, que no nos lo pusieran tan difícil, que nos orienten. Que cuando vayas a poner una denuncia no te digan que hasta que no haya sangre te tienes que ir. Dinos qué podemos hacer, dónde podemos acudir los padres para que no pase la mayoría de edad y sea demasiado tarde”, remarca.

Sobre la Guardia Civil critica que “cuando me dicen lo de delito de sangre, no nos dan más opciones. Es hacerle daño a una persona, a la familia y a el mismo. Porque si por ejemplo el hubiese estado en un psicólogo antes, se podría evitar el problema y no tendría que cumplir condena de cárcel tan grande”.

Por otro lado, insiste en que la ley del menor debe cambiar para orientar a los padres que tiene hijos problemáticos y drogadictos. “Deberían de cambiar en ese sentido en muchas cosas la ley y orientar a sus padres. Yo no me sentí en ese sentido arropada en ningún momento. Ellos me explican cómo funcionan las leyes, yo tengo que estar de acuerdo y lo tengo que aceptar, pero me parece triste. Porque yo creo que la juventud se está echando a perder por eso y se están creando delincuentes por eso, por no saber los padres gestionar cuando hay un problema cuando son menores de edad”.

A pesar de lo sucedido, quiere dejar claro que nunca va a dejarle de lado. No está muy convencida de que volverá a abrirle la casa para que viva con ella, ya que por último vivía en la calle y porque no sabe qué va a pasar con el ahora después de esto. “A él nunca se le ha negado la ayuda, ni por parte de su madre, de sus tíos y abuelos. Siempre ha tenido ayudas, pero en un momento de lucidez él está muy bien y quiere ayuda, y cuando no, está en un abismo. Es difícil llegar a una persona que no quiere que la ayuda le llegue”, afirma.

“Él tiene que ser consciente de sus actos y pagar lo que ha hecho, eso está claro, pero sí quiero hablar con el. Ojalá esto le sirva para cambiar, porque es muy buena persona, el problema es que se perdió. El problema es que yo sé quién es el, pero él no lo sabe y se perdió”, prosigue.

La madre tiene fe de que un suceso como este “no vaya a volver ocurrir. Tampoco de que apuñale a nadie más. Quiero decir que no es un caso aislado, hay muchos adolescentes y niños en su situación. Digo niño, porque no tiene la madurez suficiente para su edad, ni saben lo que hacen”, sentencia.