Canadá delega en España la investigación del ‘Villa de Pitanxo’

Se considera a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos, siglas del inglés United Nations Convention on the Law of the Sea) como uno de los mayores tratados internacionales de la historia. En su artículo 94 es donde determina cuáles son los ‘deberes’ el país del pabellón de un barco. “Todo Estado hará que se efectúe una investigación en relación con cualquier accidente marítimo en la alta mar en el que se haya visto implicado un buque que enarbole su pabellón y en el que hayan perdido la vida” tripulantes.

La de Manolín, una amistad entre el 'basket' en el Lomo Apolinario y la UD Las Palmas

Lomo Apolinario, en vilo por la desaparición de Manolín en el naufragio en Terranova

Familiares de los marineros desaparecidos en Terranova: "Mi marido me pidió que cuidase de los niños"