Hace ya casi un mes que se fue y todavía no me hago a la idea. Mi madre era de esas mujeres con una personalidad tan fuerte, que parecía que iba a estar con nosotros toda la vida. Hemos pasado de llamarnos una o dos veces al día para hablar de las cosas más cotidianas a un silencio total, que nos ha dejado un vacío enorme.

Sin embargo, a pesar de la tristeza, el sentimiento más presente en estos días es el agradecimiento. Doy gracias por su vida y por haberla tenido tantos años tan bien, siendo siempre ella misma. Creo que fue una persona afortunada y también lo hemos sido nosotros, sus hijos y nietos, por haberla disfrutado como madre y abuela.

Creo que una de las cosas que más la caracterizaba era su fuerza y su gran carácter, fue genio y figura hasta sus últimos días; y, como toda persona extraordinaria, era capaz de lo mejor y de lo peor, porque o la adorabas o te daban ganas de mandarla a la porra. Pero si algo la caracterizaba más aún era su gran empatía y humanidad y creo que esas valiosas cualidades fueron las que le permitieron atemperar y moldear su carácter, porque a ella te la ganabas por el corazón siempre.

Mis hermanos y yo hemos sido criados con exigencia, pero también con mucho amor incondicional y con mucho sentido de familia y el amor engendra maravillas, como dice Silvio Rodríguez.

Sin embargo, mi madre no era solo mi madre, sino la persona de referencia más importante de mi vida, el mejor ser humano que he conocido. De ella me llevo grandes enseñanzas, que de forma invisible rigen cada día mi existencia y que me gustaría compartir por si son de utilidad para otros y por supuesto en homenaje a ella:

Con su ejemplo me enseñó a que se aprende a vivir viviendo, aceptando cada etapa como viene, sin miedo o con él, pero siempre hacia adelante, aunque sea con nostalgia, con las alegrías y las tristezas, todo mezclado, apoyándote en los pilares o valores en los que crees. En su caso, su familia, su particular sentido del deber y de lo correcto, su Fe y su Espíritu Santo, a quien ella acudía con mucha frecuencia cuando se encontraba en un dilema y también su sentido del humor y el saber reírse de sí misma.

Siempre admiré su capacidad de adaptarse a cada circunstancia, a los tiempos dorados y etapas buenas y a las no tan buenas e incluso a las más tristes con la perdida de mi hermano, mi padre y sus hermanos, vividas con dignidad, con entereza y resignación, pero sin dramas.

A pesar de lo pija y postinera que era, admiré su capacidad de sacrificio para que mis hermanos y yo pudiéramos estudiar y vivir fuera de la Isla, lo que supuso para ella cambiar sus costumbres y dejar de salir a almorzar o viajar con los amigos, para que todos pudiéramos tener las mismas oportunidades.

Era muy acogedora y en casa siempre había sitio para que todos los que la visitaban pudieran sentirse como en la suya. Nuestro pequeño salón de Salinetas parecía muchas veces una embajada, donde siempre eran bien recibidas las visitas de todo tipo de personas, porque quien pasaba por allí siempre repetía. Su gran empatía con los demás la convertía en confidente y pilar de sobrinos, amigos, parientes y de las personas que la ayudaban en casa, sé que con ella se han ido muchos secretos jamás desvelados.

Su compasión por los demás, entendiendo de la forma más natural que las personas son ellas y sus circunstancias y que no se puede juzgar a nadie a la ligera sin conocer esas circunstancias, porque muchas veces son las que marcan la vida y el comportamiento de los seres humanos. Su sentido del prójimo; considerando que este era la persona que tenías justo al lado y a la que había que ayudar porque Dios te la había puesto junto a ti por algo.

Y sobre todo su autenticidad y coherencia, siempre vivió conforme a sus principios y fue fiel así misma hasta el final, comprometida con los suyos, con amor incondicional, haciendo lo que le parecía correcto y diciendo lo que sentía sin importarle lo que pensarán los demás, pero siempre con lealtad y trasparencia, de frente. Creo que por eso, a pesar de ser una peleona nata, se llevaba bien con todo el mundo.

Sé que estás feliz y liberada de ese cuerpo que en los últimos años te hizo sufrir tanto. Me imagino el cielo como la Playa de Salinetas y te imagino rodeada de los tuyos en algún sitio parecido a la terraza de Papa Abuelo, con tus seres queridos, con Pepe, con papá con tus padres, con tus hermanos, con Asunción, con tus primos, con tus tíos, con tu familia política, con tus amigas, con toda esa gente que en los últimos tiempos echabas tanto de menos y de los que hablabas tanto, alegando sin parar y al mismo tiempo pendiente desde el cielo de todos nosotros, poniéndonos verdes cuando no hagamos las cosas como tú crees o intentemos mangonear tus cosas.

Mamá, ha sido un honor ser tu hija, te echamos mucho de menos, pero sé que siempre estarás con nosotros, vivirás en todos los que tenemos la suerte de ser parte de ti y en la memoria del corazón de todos los que te conocieron, que es eterna.

No quería terminar sin dar las gracias en el nombre de mis hermanos y en mi nombre a todos los que nos han acompañado y sentido su pérdida, hayan podido acompañarnos o no. Y quería especialmente dar las gracias a María Luisa y Xiomara, que trabajaron en casa mi madre y estuvieron con ella en los últimos tiempos, acompañándola quizás en su etapa más difícil, porque envejecer y hacerte dependiente no es nada fácil. Ellas la acompañaron con amor y paciencia y siempre estaremos agradecidos por ello.