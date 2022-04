Las familias de los 21 muertos en el hundimiento el pasado 15 de febrero del arrastrero gallego Villa de Pitanxo en aguas canadienses han exigido una vez más este domingo en una nueva protesta bajar al pecio con el objeto de ver si hay cuerpos dentro del barco, hallar pruebas y, sobre todo, "no tapar la verdad".

La Plataforma SOS Desaparecidos se ha vuelto a hacer eco de la desaparición de Francisco Manuel Navarro, el biólogo grancanario desaparecido en el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo el pasado mes de febrero. "Son también nuestros desaparecidos y nos les vamos a olvidar", ha publicado la asociación en sus redes sociales, que a su vez pide que “por ellos y sus familias, hay que bajar al barco“.

La tragedia tuvo lugar al este de Terranova, en Canadá, cuya embarcación se hundió por los golpes de mar que la escoraron, después de sufrir una parada en el motor principal durante una maniobra de virada del aparejo.

La sobrina del grancanario, Mónica Navarro, aseguró que su tío era una persona dispuesta a ayudar a cualquiera que tuviera en frente, sea quien sea: “Sé que muchos de ustedes no conocían a mi tío; era una persona a la que le gustaba invertir su tiempo en las personas que quería, como sus padres, hermanas y, sobre todo, sus sobrinos, además de sus amigos”. “Todos le echamos de menos y queremos que regrese a su isla amada”, concluyó.

"Vamos camino de dos meses y no se ha hecho nada"

"Estamos diciendo siempre lo mismo. El apoyo de la gente, de toda la sociedad, nos da aliento para seguir", ha expresado María José de Pazo, hija del jefe de máquinas Francisco del barco, junto a cartelería con fotografías de los que faltan y pancartas en las que se podía leer "Búsqueda. Verdad y justicia" o "Pedro Sánchez: cumple tu promesa de continuar la búsqueda del Villa de Pitanxo. No más mentira".

María José de Pazo ha insistido en la idea de que tratar de dar con aquellos a los que el mar engulló es "nuestro legítimo derecho y nadie nos puede quitar reivindicar eso", menos demandar esa localización con robots y drones subacuáticos. "No con buzos. Que ya bastante desgracia hubo", ha subrayado. "Vamos camino de dos meses y no se ha hecho nada".

🆘 DESAPARECIDO

Son también nuestros desaparecidos y no les vamos a olvidar.

Por ellos y por sus familias, hay que bajar al barco. #VilladePitanxo pic.twitter.com/VMmzFPTUPT — 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐈𝐃𝐎 (@sosdesaparecido) April 4, 2022

Ha compartido con todos los presentes esta mujer, ahora huérfana de padre, que el pasado viernes llegó a ellos un escrito del Ejecutivo central, sin firma, "un papel de folio y medio" en el que se les venía a decir que era "inviable" llegar al pesquero de grandes dimensiones y que por tanto su petición se daba por desestimada.

"Muchos no quieren que se haga justicia. He ahí el problema"

"Pienso que nadie lo ha firmado porque les daba vergüenza. Si se baja y no se puede acceder, no diremos nada más", ha destacado, pero mientras no se callarán, "por los 21 y por todas las gentes del mar". Se ha quejado María José de que nadie les pueda concretar tampoco, un mes y 19 días después, el punto del hundimiento ni a qué profundidad está el Villa de Pitanxo.

"Ya está bien de darnos con la puerta en las narices. Nos duele este abandono, este desamparo", ha afirmado. Ha urgido, hastiada, una reacción antes de que acabe el verano. También porque "para tener información y demostrarla hay que bajar al barco; no se sabe cómo está, cómo tiene el aparejo. Muchos no quieren que se haga justicia. He ahí el problema", ha dejado caer, sin alusiones expresas.

Porque pese a estar "cansados", ha asegurado que están siendo "ejemplares", "no insultando nunca a nadie"; pero lo que no pueden consentir es que a la gente del mar se la vuelva a "menospreciar". Adriana, hija de uno de los desaparecidos, que ha viajado desde Perú, ha hablado a continuación para agradecer la solidaridad de los barcos españoles y lusos que han buscado por su cuenta, y, tras ella, se ha pronunciado Cristopher, que ha perdido a su padre, y que ha querido hablar sin contención, con un lenguaje claro y directo.