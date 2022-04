El reventón de una rueda causó el accidente en el que murió un camionero en La Laja

Los hechos ocurrieron a las 14.47 horas cuando el vehículo de grandes dimensiones, de la marca DAF y modelo XF 105.460, se encontraba en el carril derecho a apenas 200 metros de entrar en el túnel Adolfo Cañas de La Laja, frente al Centro de Control de Tráfico del Cabildo. Juan Antonio Rosario se dirigía, vacío, hacia una plataforma logística de una cadena de supermercados situada en Las Huesas (Telde) para cargar alimentos. Las fuentes consultadas indicaron que, presuntamente, el camión sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. El chófer perdió entonces el control del transporte y para evitar colisionar contra la mediana situada a la derecha, dio un volantazo hacia la izquierda, cruzó los tres carriles, impactó contra la barrera de hormigón y se precipitó por una ladera. Otras fuentes precisaron que otra de las hipótesis que se baraja es la de un infarto.

El vehículo se precipitó desde unos 17 metros de altura, partiéndose la cabeza tractora en dos y cayendo parte de la cabina en el carril central del sentido contrario, mientras que el tráiler con un contenedor paró su trayectoria en la cuesta de tierra. El camionero salió despedido del habitáculo y quedó tendido en unos jardines. Los propios usuarios de la vía fueron los primeros en atenderlo y comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, procediendo a practicar las primeras tareas de reanimación. Al mismo tiempo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 movilizó hasta tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del parque de Vegueta y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Los dos sentidos de la principal arteria vial que hay entre la capital grancanaria y el sur de la Isla quedaron cerrados al tráfico, hacia el Sur por uno de los pórticos con semáforos situado antes del túnel que quedó tendido sobre los tres carriles; y en dirección norte por la cabina que obstaculizó el tráfico. Esto, unido a que a las 14.00 horas se había iniciado la operación salida de Semana Santa con un incremento en el trasiego de los vehículos hacia el aeropuerto y las zonas turísticas, hizo que se produjeran retenciones kilométricas en la Avenida Marítima, en la GC-1 y también en la GC-3, adonde fue derivado el tráfico de salida de la ciudad.

Los sanitarios trataron de reanimar durante más de media hora al conductor, hasta que finalmente se confirmó el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Por su parte, los bomberos se encargaron de asegurar la cabina y colaborar para retirar tanto la cabeza tractora como la plataforma de carga, que llevaba un contenedor frigorífico.

Los agentes de la Unidad de Atestados del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas iniciaron una investigación para tratar de determinar las causas del accidente. Según las fuentes consultadas, la principal hipótesis es que el conductor pudo perder el control del camión debido al reventón en un neumático, aunque otras fuentes precisaron que el siniestro pudo deberse al sufrir la víctima un infarto. La investigación, que se apoya en el análisis del vehículo y del escenario donde se produjo el accidente, las declaraciones de los testigos y la autopsia que se le realizará al cuerpo durante la mañana de hoy en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dará luz a los hechos.

Las retenciones se prolongaron durante más de cinco horas, sobre todo en la entrada a la ciudad por la GC-1 hasta que sobre las 20.00 horas se terminaron los trabajos para retirar el transporte.

Un amante de las motos





Quienes conocieron a José Antonio Rosario Sosa, el camionero de 64 años que falleció en la tarde de este viernes al caer su camión por una ladera antes del túnel de La Laja, apuntaron que era un apasionado de las motos y de los transportes. Natural del Valle de Agaete, era hijo de una conocida familia en el municipio del noroeste de Gran Canaria, aunque residía en Las Palmas de Gran Canaria, según indicaron las fuentes consultadas. Trabajaba para una empresa de logística radicada en el municipio de Telde y entre sus manos ya habían pasado camiones de todas marcas y tipo, no solamente para el transporte de contenedores frigorífico, como tenía encomendado este viernes para ir hasta la plataforma logística de una cadena de supermercados situada en Las Huesas (Telde); sino también para la carga de áridos. Aunque José Antonio Rosario no residía en el municipio de Agaete, su familia sí que es conocida entre los vecinos de El Valle y también de la localidad de Piso Firme, entre este municipio y Gáldar, donde tenía varios terrenos en propiedad. | A. C. D.