«Era una persona muy alegre». Quien habla es un compañero de Juan Antonio Rosario Sosa, el camionero de 64 años que falleció el pasado viernes al sufrir un accidente de tráfico en La Laja al, según las primeras investigaciones, sufrir un reventón en la rueda delantera izquierda de su transporte y perder el control. «Lo vi una hora antes del accidente en el Puerto, cuando me enteré esta mañana [por ayer para el lector] no me lo podía creer», apunta esta misma persona que prefiere mantenerse en el anonimato.

Juan, como lo conocían, llevaba gran parte de su vida subido a un camión como conductor profesional. Esto le llevó a estar en varias empresas del sector y ser una persona reconocida entre este mundo en Gran Canaria. «Era muy buena gente», no para de repetir esta persona una y otra vez para describirlo. Se encuentra afectado. «Me enteré esta mañana, sabía lo del accidente, pero esta mañana vi su foto en las redes y ya fue cuando supe que era él», apostilla. La casualidad hizo que esta persona viera a Juan Rosario apenas una hora antes de que se produjera el accidente. «A las 13.42 [horas] le envié una foto de un camión a su Whatsapp» comenta después de leer la conversación. Hacía años que no se veían. Cuenta esta persona que Juan había sufrido una enfermedad, de la que había conseguido salir. «Se le veía muy bien», comenta. El viernes, por esa casualidad, hizo que pasara por la oficina de una empresa de transporte a saludar. «Siempre hemos estado en contacto, enviándonos mensajes, pero hacía tiempo que no sabía nada de él y le pregunté qué había pasado». Juan había perdido el móvil y desde el viernes se disponían a retomar esa amistad. «Era muy buena gente», vuelve a decir, «amigo de sus amigos», añade. Hablaron cinco minutos en las instalaciones del Puerto de La Luz y después Juan salió con su camión. Llevaba un contenedor refrigerador vacío con el que, según las fuentes consultadas, se dirigía a la plataforma logística que una cadena de supermercados tiene en Las Huesas (Telde). Poco después ocurrió el accidente. Según estas mismas fuentes, cuando se encontraba a unos 200 metros de entrar en el túnel de La Laja, por la autovía GC-1, la rueda delantera izquierda se reventó e hizo que perdiera el control. El camión cruzó los tres carriles de la vía en sentido Sur, destrozó el quitamiedos de hormigón y se precipitó por una ladera de 17 metros de altura. El impacto hizo que la cabeza tractora se partiera por la mitad y la cabina del conductor quedó en medio de los tres carriles del sentido contrario. El conductor falleció en el acto. La Unidad de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico inició entonces una investigación para tratar de determinar las causas del accidente y la principal hipótesis apunta a que el problema con uno de los neumáticos pudo derivar en la pérdida de control del camión. En cualquier caso, los agentes continúan con el informe técnico y ya el pasado viernes estuvieron analizando el neumático, que se desprendió de la llanta. «No sé qué edad tenía, aparentaba 50 años, pero su forma de ser era como de una persona de 30, muy alegre, con mucho desparpajo, muy buena gente», apuntó ayer este camionero, que reconoció que había sido «muy duro» el momento en que esta mañana conoció el fallecimiento de su compañero, quien, además, hacía apenas cuatro meses había sido abuelo por primera vez. Ese dolor también se vio reflejado en el municipio de Agaete, de donde procedía la familia del fallecido, y en el barrio capitalino de Lomo los Frailes, donde residía junto a su pareja sentimental. Los familiares y allegados velaban durante la tarde de ayer el cuerpo de Juan Rosario, que se encuentra en la sala 104 del tanatorio de San Miguel, en el barrio capitalino de Las Torres, donde a las once y media de la mañana de hoy se prevé que se lleve a cabo la ceremonia de incineración.