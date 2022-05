El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató esta tarde a tres senderistas y un perro que se encontraban en una montaña de Famara. Los bomberos del Consorcio de Lanzarote se encargaron de tranquilizar a los rescatados puesto que una de ellas no podía seguir el camino al sufrir una crisis de ansiedad.

La alerta se produjo poco después de la tres de la tarde cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 avisó a los bomberos de que en el barranco de La Poceta había tres personas y un can que habían subido hasta la cima de la montaña y no podían descender debido a que una de ellas tenía una crisis de ansiedad y no podía caminar.

Los encargados del rescate montaron un operativo con dos vehículos, uno por costa desde Famara y otro desde el Pico de las Nieves, según informó el Consorcio. Aquellos que partieron de Famara llegaron al lugar donde se encontraban los senderistas, que presentaban en buen estado, aunque les facilitaron agua para que se hidrataran. Los bomberos tranquilizaron a los alertantes y al comunicar la situación al Cecoes se decidió activar el helicóptero de rescate.

La aeronave se encargó de trasladar a los tres caminantes, al perro y a los cuatro bomberos que participaron en el rescate.